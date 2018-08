Politiskt beslut: Skolorna stängs i både Österfärnebo och Hammarby – förälder: "Skandal"

Föräldern Sophia Malm möttes av det negativa beskedet så fort det tagits under tisdagseftermiddagen.

– Jag tycker att det är en skandal, en fullständig skandal. Vi är otroligt besvikna just nu. Hade kommunen bara lagt lika många timmar på att försöka hitta behöriga lärare som man har lagt på att tjafsa och bråka om beslutet, hade det här varit löst för länge sedan, säger hon.

Det var efter långa diskussioner i Sandvikens kunskapsnämnd som beslutet att lägga ner skolorna under nästa läsår togs. Sex ledamöter, från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, röstade för att flytta eleverna till andra skolor där det finns behöriga lärare, eftersom de bedömt det som svårt att hitta behöriga lärare till Österfärnebo och Hammarby. Fem ledamöter, från M, SD, C och L, röstade för att ha skolorna kvar och försöka lösa problemen med lärare under året kommer.

Hela diskussionen kommer i efterdyningarna av att skolchefen Inger Norman tog beslut om att stänga skolorna, något hon inte hade rätt att göra, enligt en dom från Förvaltningsdomstolen som också kom under tisdagen, efter ett överklagande. Domstolen skriver: "Beslutet har inte tillkommit i laga ordning utan skulle ha fattats av kunskapsnämnden".

Och nu har alltså kunskapsnämnden fattat precis samma beslut som Inger Norman.

Olle Vistbacka (S) svarar på frågan om det var ett svårt beslut.

– Både jag och nej. Det är ju viktigt för bygden att det finns en skola, absolut. Men det vi måste sätta i främsta rummet är ändå att barnen får en kvalitativ utbildning. Och just nu kan vi inte garantera det i Österfärnebo och Hammarby.

Om förvaltningsdomstolens dom samma dag säger han:

– Det är lätt att vara efterklok och vi borde haft en bättre dialog med föräldrar och elever. Vi var övertygade om att beslutet fattades på rätt sätt när det togs och om Förvaltningsrätten har en annan syn måste vi se över våra rutiner i framtiden.

En som är besviken på att skolorna nu får stänga för läsåret är Per-Ewert Ohlsson Björk (C) som röstade emot förslaget i kunskapsnämnden.

– Det är ett väldigt grunt underlag för att fatta ett beslut som får så stora konsekvenser. Det har hela tiden hänvisats till kvalitet i undervisningen, men kvalitet är ett brett begrepp, säger han.

– Det har inte varit tomt i de här skolorna hittills, utan de som gått i dem upplever att det funnits bra lärare, som kanske inte alltid varit behöriga, men här måste man kunna lyssna på elever, lärare och kolleger, medan man samtidigt arbetar för att lösa det långsiktigt.

Den besvikna föräldern Sophia Malms dotter, som gått i högstadiet i Österfärnebo, kommer nu att erbjudas plats på någon av skolorna i Sandviken. Men för dem har Sandviken aldrig varit ett alternativ.

– Min dotter, som ska börja i åttan, kommer att gå på Johan Olovs skola i Horndal i stället.

Det är den långa restiden som ligger bakom valet.

– Hade hon gått i Sandviken hade hon suttit på en buss tre, fyra timmar per dag. Nu blir det drygt en timme.

