RECENSION: Så var Britney Spears i Sandviken "Det är tur att hon har en armé av skickliga dansare med sig"

Det är overkligt - och det har Göransson Arena gjort helt utomordentligt. Stjärna för stjärna har de arbetat sig upp på stegen och nu fick de hit en superstjärna.

2011 lyckades de landa en spelning med 50 Cent - sen kunde de säga till Bryan Adams och Lauryn Hill att "Ja, vi är en stad med runt 30 000 invånare mitt ute i ingenstans. Men hör på, 50 Cent var här så då kan du det också.". Till Britneys management hade de sedan en hel drös stjärnor att peka på. Vissa kommer alltid säga "Äh, hon är väl avdankad" - vilket ju undertecknad gjorde i en krönika som upprörde både en och annan - men det förändrar inte det faktum att det finns ett annat driv och ett helt annat beundransvärt storhetsvansinne i Sandviken jämfört med jämnstora och lite större städer. Det är någon slags Viken-anda vi pratar om här - och nu väntar vi bara på en artist som kommer hit under sin absoluta peak av karriären. Jag skulle inte bli det minsta förvånad, det känns som Britney Spears är sista steget innan det händer.

Allt detta är värt en lång och ihållande applåd.

Det går inte att säga samma sak om Pitbull, kvällens uppvärmare. Han gör sitt jobb, absolut, och musiken är taggande. En perfekt uppvärmningsakt på så vis - men också djupt ointressant. Förmodligen är det testosteron som sprutar ut ur rökkanonerna.

Strax efter 21 kommer Britney Spears ut på sannolikt den mest påkostade scenen i Göransson Arenas historia till tonerna av "Work b**ch". Hon annonserar sig med orden "Hey Sweden, it's so nice to be here! Such a beautiful place!" - och det är en av få gånger under den här kvällen som vi får höra hennes röst på riktigt. För visst är det playback.

Sorgligast av allt? Britney mimar inte ens särskilt bra, hon säljer det inte. Trots det finns det många köpare i publiken.

Det är tur att hon har en armé av skickliga dansare med sig. Britney själv verkar ha tappat förmågan att dansa, hon är slängig, otajmad och tar inte ut rörelserna ordentligt - med resultatet att hennes uppträdande känns nonchalant och som att hon vill stöka av det. Hon känns stressad, hon har för mycket koreografi och för lite tid - men tidsschemat för att ta sig av scen och till helikoptern härifrån snabbt är säkert tajtare och mer genomtänkt än själva konserten.

Men, det här är viktigt att påpeka, Sandviken har sett betydligt tröttare kändisframträdanden. Britneys insats är ändå lite bättre än när Pamela Anderson kom till stan och satt och stirrade i ett bås på Allstar i en halvtimme.

Allt detta till trots - det vore för mycket att säga att inte Sandvikenbor och tillresta får ett skvatt för entrépengen. Showen är en häftig visuell upplevelse och dansarna är klass - det är faktiskt lite som att Las Vegas flyttat in i en annars mycket oglamourös bandylada för en kväll. Bara det är ju spektakulärt nog.

Vi får dramatiska greve Dracula-versioner av tidiga hitsen "...Baby one more time" och "Oops!...I did it again", tidningsrubriker under "Piece of me", en cirkusföreställning under "Circus", någon slags steampunk-akt under "If u seek Amy" och vi hamnar mitt i djungeln bland giftormar när det är dags för "Toxic". Tråkigt är det verkligen inte.

Hon har sågats av kritikerna nästan överallt på vägen hit. Men en konsert i Sandviken och Göransson Arena är ändå något annat än en konsert i O2 Arena i London. Här tycker jag hon spelar under lite andra regler.

Kalla det småstadsmentalitet att ge henne godkänt på grund av att man är "glad över att hon är här över huvudtaget" om ni så behagar. Detta är fortfarande det viktigaste faktumet från kvällen: It's Britney, bitch. I Sandviken.

PÅ SCEN

"Britney: Piece of me" med Britney Spears

Göransson Arena

Lördag 11 augusti 2018

Betyg: 2 av 5