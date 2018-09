Stort ras för S i Österfärnebo: "Förstår att man är besviken där ute"

De preliminära siffrorna visar att Socialdemokraterna fick 128 röster i Österfärnebo, motsvarande 14,6 procent. För fyra år sedan fick partiet 241 röster i valdistriktet.

Även i Gästrike-Hammarby där elever också flyttats från byskolan, har S förlorat mer än i kommunen i stort.

Peter Kärnström har svårt att se att skolpolitikerna hade kunnat hantera situationen i Österfärnebo och Gästrike-Hammarby på annat sätt. Det handlar om att ge eleverna "kvalitativ utbildning" med behöriga lärare, menar han.

– Det är klart att om vi hade kunnat göra det på annorlunda sätt så hade vi givetvis gjort det. Det är inte så bra när folk blir arga och besvikna, medger Peter Kärnström.

Han framhåller att skolflytten inte varit en valfråga för S och att det inte tagits något politiskt beslut om att lägga ner någon skola.

– Vi har flyttat elever för att de har rätt till en utbildning, säger han.

Vart tror du att väljarna har gått?

– Vet inte, troligtvis har de röstat på partier som sagt att de klarar av att lösa lärarkrisen.

Socialdemokraterna förlorade alltså 113 röster i Österfärnebo. De som vunnit röster jämfört med förra valet är Centern (plus 41), Moderaterna (plus 20) och Sverigedemokraterna (plus 56 röster). Dessutom ökade antalet blanka röster.

I Österfärnebo ökade Centern sin väljarandel till 33,1 procent. Näst störst är nu SD med 18,1 procent och trea är Moderaterna med 15,5 procent, visar den preliminära röstfördelningen.

Också i Gästrike-Hammarby och Storvik förlorade Socialdemokraterna mer än i kommunen i stort. I valdistriktet Storvik Norra minskade S från 37 till 25,3 procent av rösterna och i Gästrike-Hammarby-Storvik Södra var minskningen 8,1 procentenheter, till 26,6 procent.

I Storvik har kravet på en allaktivitetshall en fråga som engagerat många bybor.