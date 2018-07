Sexuella kommentarer, utfrysning och hård kontroll – anställda i Hofors kommun larmar om dålig arbetsmiljö

Chefen på enheten har fått flera anmälningar från flera medarbetare. Anmälningarna om kränkande särbehandling har gjorts direkt till kommunen och rör flera enskilda händelser. Bland annat ska en anställd kallats "bihang", chefen ska ha hävdat att han ska ha medarbetarens hemnyckel, medarbetare vägrats få en arbetsplats trots att de bett om en och chefen ska ha kallat nysvenskar för idioter.

- Jag blir behandlad som skit. Jag är som luft för honom. Som när jag skulle visa något för en kollega, då kom chefen och ställer sig emellan med ryggen mot mig, skärmar av mig och bara tar över, säger en medarbetare, "Anna".

Enligt flera anställda favoriserar chefen vissa medarbetare och behandlar andra sämre. Alla ska inte få samma tillgång till information eller samma möjlighet att föra fram förslag på möten.

– Jag brinner verkligen för mitt jobb, men att bli så nonchalerad är så svårt att det gör ont, säger "Anna".

Kollegan "Said" berättar att chefen ofta kontrollerade vad han gjorde. Det gick så långt att han knappt vågade gå på toaletten för att chefen skulle bli missnöjd om han inte var på sin arbetsplats. "Said" är också kritisk till hur cheferna på enheten hanterat kritik och anmälningar. I stället för att ta tag i saker menar Said att man försökt sopa problemen under mattan, bortförklara kommentarer och händelser.

– Vi älskade vårt jobb. Men jag blev sjuk av det här, säger "Said", som är sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress.

Enhetschefen kan komma med skämt "under bältet" och kommentarer med sexuella anspelningar, berättar medarbetaren "Eva" till Arbetarbladet.

– Verksamhetschefen kan också höra såna skämt utan att göra något åt det.

När kollegan "Sofi" skulle byta bil berättar hon att hon fick flera uppmaningar att köpa chefens bil för att då skulle hon "få många dreglande karlar efter sig".

- Jag kände att han såg på mig som någon som bara vill ha en karl, vem som helst. Jag kände mig nedvärderad och kränkt, skriver "Sofi" i en anmälan till kommunen om kränkande särbehandling.

Enhetschefen har en annan upplevelse av situationen, men säger att han kan inte kommentera enskilda händelser i media. De anmälningar som gjorts har hanterats utifrån kommunens rutin.

– Det är beklagligt om personerna har uppfattat mig på detta sätt. Vi kommer anlita en extern konsult för att arbeta vidare med arbetsmiljön, säger han.

Flera medarbetare är kritiska till att kommunens personalavdelning inte pratat med de vittnen som räknats upp i anmälningarna. De menar att det har blivit ord mot ord och att kommunen då valt att fria chefen utan att prata med namngivna vittnen som medarbetarna anser hade kunnat stärka deras version av händelserna. Kommunens personalchef Pernilla Bredin kommenterar inte de enskilda fallen, men säger att det är många delar i processen när de får in anmälningar om kränkningar.

– I första hand pratar vi med de berörda parterna. Kan man inte utesluta att kränkande särbehandling kan ha förekommit måste vi jobba vidare med det och då finns det med i processen, säger hon.

Fotnot: Anna, Said, Eva och Sofi heter egentligen något annat.

