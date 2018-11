Simon Ridell: Sluga Sisyfos verkar vara precis vad Dragon Gate behöver

"Gate" är själva signalen i en rubrik att det är en skandal. Det är en vinkning till skandalernas skandal – Watergate, som fick Richard Nixon att avgå som president i USA under tidigt 70-tal.

I fallet Dragon Gate har vi aldrig behövt lägga till det, även om Dragon Gategate i och för sig inte hade varit överdrivet med tanke på alla turer kring bygget.

Älvkarleby kommun, de kinesiska ägarna och resten hade kunnat räkna ut hur det skulle gå. Många gjorde det säkerligen. Det var förutbestämt och skrivet mitt framför våra ögon redan från start. En gate skulle det bli och en gate blev det!

Invigningarna har avlöst varandra och bakslagen likaså, de flesta kan nog hela den surrealistiska historien utantill.

I år fick det utskrattade och ödsliga E4-monumentet nya ägare. Sisyfosgruppen. De har specialiserat sig på att ta sig an projekt som är utdömda och fallerade för att sedan försöka vända på det.

Jag vet inte mycket om Sisyfosgruppens "track record" men jag vet i alla fall att jag gillar det jag ser hittills. Det är så att jag börjar kolla om det inte ligger någon liten hallucinogen svamp-rackare i botten av kaffekoppen när jag läser mig till att det tas vettiga beslut runt Dragon Gate.

I veckan snubblade jag över en viral tweet om Dragon Gate – så pass spridd att den letat sig utanför Sveriges gränser. "OK SO let me tell you about the best place in Sweden: The failed hotel/Chinese cultural center Dragon Gate, located in the middle of fucking nowhere and in constant ownership/project limbo." stod det.

Personen gjorde sedan flera tweets där hen hade vandrat runt i det övergivna hotellet och fotat. I en av tweetsen såg jag en skylt om en app som heter "Dragon gate challenge" – och visst, Sisyfos har ordnat med en app så vem som helst kan gå runt där, få kunskap om stället och sedan skicka in sina egna idéer.

Innan de ens hade köpt stället hade de skrivit en mindre bok om Dragon Gate som de delade ut på presskonferensen då de avslöjade att de var köparna.

Nu har de dessutom öppnat en butik med "skrot" de hittat i "Dragon Gates gömmor".

Jag ställer mig tveksam till att twittraren var där av en slump – utan tänker att en inbjudan hade gått ut. Jag ställer mig också tveksam till att "skrotet" från "gömmorna" ens är hittat på Dragon Gate.

Men jag vill faktiskt inte veta sanningen.

Allt är en del av ett slugt historieberättande som ska öka intresset för Dragon Gate redan innan det öppnat – få folk nyfikna och stanna till, fundera och hjälpa Sisyfos på traven. Det är fascinerande att se Sisyfos försöka vända floppstämpeln och hånskratten till något som jobbar till byggets fördel. Det är nog precis vad Dragon Gate behöver.