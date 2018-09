Sjunde hjärnskakningen satte stopp – här är Lauritzens nya liv: "Vi vill visa att det finns en människa under hjälmen"

Sebastian Lauritzen återvände till sina hemtrakter i Medelpad med avsikten att avsluta sin hockeyår i Timrå som tagit steget tillbaka till SHL. Men förra ­säsongen drabbades han av ännu en hjärnskakning – och den här gången blev konsekvenserna allvarliga.

– Första tiden efteråt var panikartad, jag mådde sämre och sämre och fick inte vardagslivet med ­familj att fungera. Det var skönt att träffa en psykolog och spy ur sig alla svarta tankar, säger han.

Han har stark koppling till Gävle. I sex säsonger representerade han Brynäs. I Gävle träffade han Julia, här föddes hans dotter. Basse, som han kallas, skrev också initierade krönikor i Mitt Gävle.

– I Brynäs drabbades jag av ett par hjärnskakningar. Efter den senaste tänkte jag att det fick vara nog, en åttonde skulle jag inte palla. Det var bara att ge upp. Nu är jag klar med hockeyn, men sörjer att jag inte fick sluta på mina egna villkor.

Listan på drabbade spelare är lång. På föregående ­sida berättar Samuel Asklöf att han missade sista kvartsfinalen mot Växjö i våras efter en lätt hjärnskakning. I Brynäs har ­Daniel Paille tvingats sluta. Jonathan Granström är fortfarande inte spelduglig. Sanny Lindström, Johan Franzén, Magnus Kahnberg är spelare med samma erfarenheter som Sebastian Lauritzen.

– Antalet drabbade har ökat eftersom medvetenheten blivit större. Debattklimatet är ett annat, i dag pratas det öppet om hjärnskakningar. För tio år sedan fanns ingen rehabilitering. Det vara bara ”ser du två fingrar – ut och kör”, säger Basse.

Han har berättat om attack­er med panikångest och att han känt sig oförmögen att ta hand om sina barn. Men samtalshjälp och mediciner har fått ­effekt. I dag mår han bra, vardagen fungerar, även om det fortfarande uppstår situationer som kan ge ­yrsel och huvudvärk.

– Men jag kan gå in i mig själv och har lärt mig att hantera besvären.

Under konvalescensen blev han uppringd av en gammal hockeykompis, Martin Romö. De möttes under några luncher och då konkretiserades de ­tankar Basse burit på om en sysselsättning efter hockeyn. Nu lanserar de tillsammans sitt företag ”We are you, Sports and Beyond”.

För många elitidrottare kan den aktiva karriärens slut bli abrupt. Känslan att vara del i ett lag går förlorad, tomhet uppstår, det är lätt att bli bortglömd. Det finns också en ekonomisk aspekt, alla kan inte bli dollarmiljonärer, skolan har fått stå tillbaka för idrottssatsningen, utbildningen kan vara bristfällig.

– Vad vill du med ditt liv? Det är frågor Martin ställer. Han är bra på att coacha människor. Elitidrottare har ofta ett högt anseende på den plats de verkar. Vår tanke är att utnyttja detta, hjälpa till att bygga ett varumärke och en profil och visa att det finns en människa under hjälmen.

Tanken är ett nätverk där deltagarna i bloggform får presentera sig själva, sina intressen och sina mål i ­livet. Även medieträning och ekonomisk rådgivning ska erbjudas. En bred tjänst som även riktar in sig på individuella elit­idrottare som måste hitta egna vägar för ekonomiskt stöd till sina satsningar.

– Allt är ännu färskt men vi har bara fått positiva reak­tioner. Flera företag har redan flaggat för samarbete, vilket visar på den dragningskraft som elit­idrottare har i samhället.

För Sebastian Lauritzen har tankarna kring företaget ­givit ny mening åt livet ­efter hockeyn. Han gläds över Timrås avancemang och ser fram emot Brynäs besök i NHK Arena. Han är också nöjd med att hockeyförbundet tagit ett centralt grepp för att stävja hjärnskakningar. ”ImPACT” ­heter det obligatoriska test som nu samtliga elit­hockey­spelare ska genomgå.

– Jag fick många aktiva år som hockeyspelare, har träffat många roliga människor och varit med om sjukt mycket. Det har varit värt allt, säger Sebastian Lauritzen.