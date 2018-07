Ska inte folk åka buss?

Läser svaret från Samhällsbyggnad om indragen busshållplats och har svårt att förstå hur det är tänkt. Vilka ska restiden förkortas för?

Av vilken anledning är det just hållplatsen vid Skogmursskolan som ska dras in? Just den hållplats som har väldigt många påstigande! Vill ni inte att folk ska åka buss?

Hur är det sen tänkt vintertid för alla att ta sig till Forums hållplats eller Kristinaplan. Den trottoaren är minst av allt prioriterad vintertid, skulle inte förvåna mig att tanken är att man som t ex handikappad ska försöka ta sig över den starkt trafikerade Skogmursvägen som dessutom inte längre har ett övergångsställe vid nuvarande hållplats.

Handikappad

►Det blir ju längre att gå