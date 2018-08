Stjärnorna i Goo Goo Dolls inför Furuviksspelningen: "Hade tur vi fick en hit som Iris"

I år är det 20 år sedan genombrottet kom med låten ”Iris”. Vad få minns är att ni hade kämpat i 12 år innan dess. När succén var ett faktum, kände ni att ni var värda den efter allt hårt jobb?

Johnny Rzeznik (sång, gitarr): Absolut inte. Däremot kände jag att vi hade en oerhörd tur. Att stjärnorna stod rätt för oss just då. Ingen vet på förhand vad en låts öde kommer att vara. Direkt då jag lämnar ifrån mig den till skivbolaget är det inte längre min ägodel. Då är den inom kort allas ägodel och gillar de vad de hör så är det kul. Gillar de inte vad de hör så är det så. Men det var i alla fall den låten jag ville skriva just då i alla fall.

Robby Takac (bas, sång): Det är lite som när man skickar iväg sina ungar till college. Man kan bara tro och hoppas på att man har gett dem alla de rätta förutsättningarna till att lyckas i livet men resten är helt och hållet upp till dem.

Johnny: Sedan tror jag att alla människor har en hitlåt inom sig. Det gäller bara att lyckas få ut den ur skallen. ”Iris” var ett sådant tillfälle. Jag satte mig inte ned för att skriva en låt utan låten rann ur mig av sig själv. Det är samma sak med gitarrer faktiskt. Fast det är svårare att beskriva utan att låta tokig. Gamla gitarrer bär på en historia och det gäller för den som spelar på gitarren att lyssna och ta tillvara på den.

Ni förlorade en Grammy till Celine Dion 1998 med just ”Iris”. Första gången ni hörde hennes ”My heart will go on”, förstod ni då att det skulle bli svårt?

Johnny: Jo då, jag minns att jag sa: ”Okej, jag får erkänna det. Hon förtjänar den mer än vad vi gör.”.

Robby: Men jag har i alla fall en rolig historia att berätta om det. En kort tid efter att Grammygalan hade varit åkte vi på motorvägen i vår turnébuss på väg till en spelning. Jämte oss körde en annan turnébuss. Eftersom det är lätt att se vad som är en turnébuss och inte brukade chaufförerna alltid snacka med varandra via komradio om vem de hade i bussen. Vår chaufför var inget undantag utan frågade den andra vem han hade i sin buss. Svaret var Celine Dion! Vi trodde att han skämtade men det gjorde han inte och vi fick henne att sjunga låten över komradion. Det var vårt tröstpris.

Ni jobbar mycket med välgörenhet och ser till att de mindre lyckligt lottade får hjälp med mat på bordet. Är det för att ni kan känna igen er i hur det var innan världen fick upp ögonen för er?

Johnny: Precis så är det. Min pappa dog när jag var 15 och min mamma när jag var 16 år. Under ett tag hade jag ingenstans att ta vägen. Jag var beroende av vänner och andra personer när det kom till tak över huvudet och mat på bordet. Jag kommer aldrig att glömma bort den känslan och det är därför det är så viktigt att ge någonting tillbaka.

Robby: Men vi har precis brutit med den organisationen vi stöttat. Vi behöver inte gå djupare in på detaljerna men vår välgörenhet handlar inte om att ge eller samla pengar. Pengar hamnar alltid i fel persons fickor. Vi hjälper till med annat, som exempelvis mat. Det är inte ovanligt alls att fans har med sig mat till våra spelningar som vi sedan kan skänka vidare. Det är vad välgörenhet handlar om för oss. Att ge en person i nöd vad den behöver för att klara dagen. Inte att fylla någon annans fickor med pengar.

I fjol släppte ni miniplattan ” You should be happy”. Minialbum känns mer som framtiden och att lyssnarna inte längre har tid för fullängdsalbum. I mina ögon håller miniplattor band aktuella medan musiken dör snabbare. Vad anser ni om det?

Johnny: Att du har helt rätt. Jag tycker inte om det men du har rätt. Aktuella pop och r’n’b-artister i dag behöver inte sitta ned och skriva sin egen musik. De vet inte vad det handlar om att kämpa med gitarren i en källare. De kan ständigt vara ute på turné för någon annan ser alltid till att de har ny musik att spela in. Någon annan sitter och väljer ut en ny singel bland tusentals inskickade demos. Någon annan förbereder och arrangerar musiken och allt som krävs av artisten själv är att sjunga någon annans ord. Jag tycker att det märks. Att det blir någonting att konsumera.

Robby: Men fansen köper det och det är och har alltid varit målet för skivbolagen. Bland allt uselt i dag finns det säkert samma form av rebelliska ådra som när jag var liten och visade en Kiss-platta för mina föräldrar. Det tyckte dom var farligt. Pajasartister i dag sjunger om att röka på och bli höga och ungarna gillar det. Klart som fan att jag reagerar på samma sätt åt det som mina föräldrar gjorde åt mig. Man ska inte underskatta värdet i att chocka sina föräldrar.

Janne Mattsson