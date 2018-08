Thomas Backman från Sandviken släpper debutalbum: "Skönt att släppa ifrån sig det här nu"

Hans band är fortfarande ungt, 2016 blev drömmen om ett eget band verklighet för Sandvikensonen. Tidigare var han mer än nöjd med att spela som en del i andra konstellationer. Och inte vilka som helst heller – på meritlistan har han Maia Hirasawa, Måns Zelmerlöw och Miss Li. Sedan 2004 har han bott i Stockholm och livnärt sig på sin musik.

Han plockade själv ut sina favoritmusiker till bandet, ett slags kvitto på vilken nivå Thomas Backman själv besitter. Alla kan inte välja och vraka men i Thomas band finns musiker som spelat med Ane Brun, Django Bates, Loney, dear och Petra Marklund.

Till hjälp har han haft Josefine Lindstrand på sång och keyboard, Oskar Schönning på bas, gitarr och munspel och Josefin Runsteen på sång, trummor och violin. Själv spelar han saxofon, klarinett och flöjt. Alla kompositioner på skivan är Thomas.

– Jag har spelat och levt som musiker länge men alltid varit bandmedlem. Det känns kul att ta steget. Jag ger ju ut skivan på egen hand också så det har varit mycket att göra. Det känns skönt att kunna släppa ifrån sig det här nu, berättar han.

"Did you have a good day, David?" innehåller influenser från bebop och frijazz till hip hop, indierock och kammarmusik och har fått en poppigare produktion än vad som är normalt i jazzgenren.

Men jazz är det definitivt fortfarande.

– För mig är jazztraditionen att man hela tiden utmanar och förnyar konstformen. Det är inte bara solon.

– Ta Twin Peaks till exempel. Förra året kom en ny säsong efter nästan 30 års väntan, vissa fans tyckte inte den var särskilt bra och ville ha en repris av stämningen som fanns i de gamla säsongerna. Men för mig var det så mycket Twin Peaks det kunde bli att inte göra samma sak igen.

Thomas Backman känner sig lugn, trots att han för första gången släpper ett eget album.

– Det är inte nervöst. För tillfället känns det enbart bra. Nu ser jag mest framemot att få åka runt och spela musiken igen, säger han.

"Did you have a good day, David?" släpps onsdag 29 augusti.