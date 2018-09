Trots sparsamt med tv-tid – Alva Brodin från Gävle vidare till direktsända Idol

LÄS MER: Alva Brodin från Gävle tävlar i Idol – närmar sig en plats bland de 20 bästa: "Som en drömvärld"

Alva Brodins absolut första framträdande under audition var lite skakigt men sedan dess har juryn skickat henne vidare genom alla de olika stegen utan att blinka.

Alva Brodin har i en tidigare intervju med Arbetarbladet berättat om hur hon blivit mer bekväm med tiden.

– I början var det jättejobbigt med kamerorna men man lär sig och till slut tänker man inte så mycket på det. Även nervositeten blir lite mildare fast den så klart finns kvar. Det är lite som en drömvärld på nåt vis, men man kommer verkligen in i det.

Alva Brodin har inte fått mycket tid i tv-rutan av TV4 – faktum är att de som följt händelserna fram tills nu knappt fått se henne sjunga. Kanske sparar TV4 det bästa till sist?

Under onsdagens avsnitt visades i alla fall en kort snutt av hennes solosång och i det klippet går det att se hur Kishti Tomita applåderar och Alexander Kronlund har svårt att hålla tillbaka leendet. I samband med klippet konstaterar också Kishti Tomita "I år har vi många fantastiska tjejer – wow, wow, håll i hatten där hemma".

De avsnitten som visats nu under sensommaren är inspelade tidigare i våras. Redan måndagen 17 september börjar direktsändningarna av Idol – med Alva Brodin som en av 21 deltagare. Nu slipper hon äntligen hålla hemligt hur det har gått.

– Då blir det nervigt, sa hon tidigare till Arbetarbladet om hur det kommer att bli med direktsänd tv och storpublik.

Under kvalveckan avgörs det sedan vilka tolv deltagare som får chansen att tävla under höstens fredagsfinaler. Idolsäsongen håller sedan på under hela hösten innan den avgörs med en final i Globen – kanske med Alva Brodin från Gävle på scenen inför 13 000 åskådare.

TV: Se ett webbexklusivt klipp på Alva Brodins solosång hos TV4

Alla 21 som är vidare till kvalveckan:

Matice Kamara, Halmstad

Anton Kröll, Stockholm

Nadia Lind Jacovidous, Helsingborg

Ida Nije, Stockholm

Christofer Andersson, Katrineholm

Gonzalo Flores, Norrköping

Kadiatou Holm Keita, Stockholm

Sebastian Walldén, Göteborg

Amber Boss Flores, Stockholm

Alva Brodin, Gävle

Maximilian Bergstrand, Borlänge

Bragi Bergsson, Göteborg

Ramila Moghaddam, Tranås

Adam Jarl, Karlstad

Vanja Engström, Stockholm

Isak Sunding, Stockholm

William Segerdahl, Vänersborg

Tua Selge, Umeå

William Strid, Söderhamn

Nathalie Brydolf, Stockholm

Lisa Gustafsson, Skellefteå