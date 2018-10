Tusentals ringer förgäves till sjukvården – möts av fylld telefonkö: "Vet hur hopplöst det kan vara"

Den som ringer till någon av sjukvårdsmottagningarna i Region Gävleborg möts av ett telefonsystem som kallas Tele Q. Patienten får inte prata med någon på mottagningen direkt utan registreras och blir uppringd vid ett visst klockslag senare under dagen.

En tanke med systemet är att den hantering som sker via telefon – tidsbokning och rådgivning med mer – ska fungera smidigt på mottagningarna och att patienterna ska slippa mötas av upptagetton eller behöva sitta och vänta länge i telefonköer.

Men systemet fungerar inte fullt ut som det är tänkt. Många som ringer – det handlar om över 5 000 i veckan i Gävleborg– får veta att kön till att bli uppringd redan är "fylld" eller "stängd" och att de inte kommer att få någon kontakt med mottagningen innevarande dag. De ombeds återkomma när mottagningen har telefontid nästa gång.

Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiets regionråd, har länge irriterat sig på hur inringande patienter behandlas och har nu väckt frågan politiskt.

– Jag har själv försökt hjälpa patienter att komma i kontakt med vården så jag vet hur hopplöst det kan vara. Vi har suttit dag efter dag och ringt om och om igen men svaret blir att telefonkön är fylld. Min erfarenhet är att ringer man till en mottagning en kvart efter att de öppnat så är det kört, säger han.

Han ser det här som "dolda köer" som inte syns i den officiella statistiken.

– Det är katastrofalt. Tittar man på de siffror som redovisas officiellt ser telefontillgängligheten ut att vara jättebra, men verkligheten är en helt annan, säger Henrik Olofsson.

Han jämför med telefontillgängligheten till annan service i samhället.

– Det borde inte vara svårare att boka tid i sjukvården än hos hos bilprovningen.

För att få fram exakta siffror på hur många som ringer förgäves till sjukvården i Gävleborg har han ställt en interpellation i regionfullmäktige. Vid fullmäktiges senaste sammanträde besvarades interpellationen av det socialdemokratiska regionrådet Jan Lahenkorva.

De siffror som presenterades visar att det under 2017 var i genomsnitt 2 397 samtal per vecka som kom till "fylld kö" (samtalen kom in under telefontid) och 2 814 till "stängd kö" (samtalen kom in utanför telefontid).

Jan Lahenkorva medger att det här inte alls är bra.

– Nej, det brister i tillgängligheten. Det handlar om närmare tio procent av samtalen som får de här negativa beskeden och det är inte tillfredsställande, säger han.

En orsak till problemen är kapacitetsbrist i systemet, menar han. Det finns helt enkelt inte resurser att hantera mer än en viss mängd telefonsamtal per dag på de olika mottagningarna. När taket är nått betraktas kön som "fylld" och beskedet till den inringande blir att återkomma nästa dag.

Är du förvånad över att det ser ut så här?

– Nej, det är jag inte. Personligen har jag aldrig haft några problem med att få kontakt med sjukvården men jag har ju släkt och vänner som vittnat hur svårt det kan vara. Det är bra att vi nu har de här siffrorna framtagna så att vi vet exakt hur situationen är.

Vad tänker ni i den politiska majoriteten göra?

– Vi måste titta djupare på det här och se hur man kan förbättra telefontillgängligheten. Räcker det med att se över rutinerna eller behöver man förstärka kapaciteten på något sätt? Det får vi se.