V: Tack vare oss blir det lägre skatt för dig som är med i facket

Från och med 1 juli blev det lägre skatt för dig som är med i facket. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet. Vi vet att för många innebär det här skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. En stark fackföreningsrörelse är inte bara avgörande för rimliga löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden utan också en hörnsten i arbetet för att öka jämlikheten i samhället.

För elva år sedan tog den förra regeringen bort möjligheten till skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Under tiden har andelen löntagare som är medlemmar i facket minskat. Samtidigt har arbetsgivarna behållit sin möjlighet att göra avdrag för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift. Det har spätt på en skevhet och maktobalans på arbetsmarknaden.

Tack vare Vänsterpartiet blir det nu åter möjligt skatteavdrag på 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in under ett år. Det kommer att ge tre miljoner vanliga löntagare mer i plånboken. För en undersköterska i Kommunal som tjänar runt 27 000 kronor i månaden betyder avdragsrätten att hen får tillbaka cirka 1 300 kr per år. För en butiksanställd medlem i Handels med en månadslön på 27 600 kronor, är summan cirka 1 500 kr per år.

Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna och en stark fackföreningsrörelse är nödvändig för att bygga ett jämlikt samhälle

Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna och en stark fackföreningsrörelse är nödvändig för att bygga ett jämlikt samhälle med en ekonomi för alla, inte bara några få.

Jonna Källström Böresson

Ordförande Vänsterpartiet Gävleborg

Tord Fredriksen

Ordförande Vänsterpartiet Gävle

Gabriella Eidhagen

Ordförande Vänsterpartiet Hofors

Martin Sund Svensson

Ordförande Vänsterpartiet Ockelbo

Alexander Lemoine

Ordförande Vänsterpartiet Sandviken

