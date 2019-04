Mindre pengar till funktionsnedsatta barn i Gävleborg – projekt får lägre bidrag

I Gävleborg var Hudiksvalls kommun den organisation som under förra året tilldelades mest projektstöd. Kommunen fick 2,2 miljoner kronor för sitt arbete med att skapa inkluderande dramaundervisning för barn och unga med grav utvecklingsstörning eller autism, skriver Arvsfonden i ett pressmeddelande.

Föreningarna i Gävleborg fick stöd motsvarande 38 kronor per invånare, vilket placerar länet på en åttonde plats i landet. Som mest stöd fick Dalarna med 94 kronor per invånare, och som minst fick Blekinge med 2 kronor per invånare.

– Skillnaderna beror främst på hur många riktigt bra ansökningar som kommit in från respektive län. Det finns stora möjligheter för föreningar i alla län att utveckla verksamheter och metoder eller bygga lokaler och anläggningar med pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden, i en kommentar.