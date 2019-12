Gävlefighterns omtalade match huvudattraktion på Superior Challenge: "Har panikångest över hela grejen"

Söders Fight Gyms stora stjärna, Adam Westlund ska nu "äntligen" gå den omtalade fighten mot Robin Roos på Superior Challenge i Stockholm den 7 december, Nordens största MMA-gala.

Westlund försvann från radarn i samma veva som han blivit aktuell för landslaget. I samband med VM 2015 började en tung skadeperiod för Westlund när han skadade armen svårt och blev borta länge. Något som gjorde att han förlorade sin landslagsplats – till just Robin Roos som kom som en ny talang från skuggan av Westlund.

– När jag skadade mig blev han ett namn för han tog min plats i landslaget. Jag var borta länge då och han tog min plats. Första gången vi skulle mötas snackade folk om att "Adam försvann från scenen – Roos klättrade upp". Det var så det började.

Därför var första bokningen redan het. Men nu är den hetare än någonsin, när matchen är bokad för tredje gången.

Westlund gjorde sin proffsdebut på Superior Challenge ifjol där han vann mot Christopher Jeanpier Basauri från Nacka Dojo.

Efter det har matchen mot Robin Roos planerats in, två gånger och ställts in lika många – något som skapat rubriker i MMA-världen. Nu är den i princip huvudattraktion på galan på grund av hypen och turerna kring mötet som varit.

– Jag vet inte om jag ska prata om det. Jag opererade min pungkula, bokstavligen. Det var Thomas (Haaranen, tränare) som ställde in matchen tre dagar innan. Jag kunde inte ställa in den själv. Men Roos ställde in den över en vecka innan för en förkylning. Jag kan inte riktigt köpa det, att folk säger att den ställts in två gånger. Nja, den har varit bokad två gånger. Jag gillar inte jämförelsen, jag var riktigt illa däran, och han var lite sjuk liksom.

Det har varit en del gliringar mellan dem efter det och därför är matchen rejält haussad. Men det är inget som Westlund bryr sig om.

– Det är ingen prestige mellan oss. Det är andra som byggt upp det. Men jag bryr mig inte. Det ska bara bli skönt att bli av med skiten. Jag har inget emot honom och jag tror inte att han har något emot mig heller.

Det har varit svårt att boka en intervju med Adam Westlund och han kan inte riktigt sätta fingret på varför. Han har duckat för att träffa media.

Varför tycker du att det är jobbigt att göra en intervju?

– Jag har en konstig grej med det. Det är mer att det känns onaturligt. Jag har inget problem med det efter en match, då kommer det av sig själv. Det är bara konstigt. Jag får inte ångest över själva intervjun...

– ...jag har panikångest över hela grejen med match.

Hur hanterar du stora matcher?

– Jag vet inte, jag bara gör det, jag bara bröstar den. Det är svårt att förklara, på frågan om jag är taggad säger jag "nej absolut inte". Det är som att ta en kalldusch. Det är aldrig skönt att ta en kalldusch, man vänjer sig aldrig. Jag brukar fråga mig själv varför jag gör det men varje gång så gör jag det och efteråt känns det bra. Det är samma sak med matcher. Det är en mental grej.

Varför är du inte taggad?

– Alltså, har du varit i ett slagsmål någon gång? Det är sjukt speciellt. Vissa är peppade men så känner inte jag, jag får ingen rush, känner mig inte taggad. Det är ingen positiv känsla, men jag hatar att gnälla också. Jag vill inte låta gnällig. Hur förbereder man sig ens på att slåss mot någon som kommer att försöka slå sönder en?

Känner du rädsla?

– Det gör man ju, man är ju dum i huvudet om man inte är rädd. Men det är det jag menar, du är rädd för att ta en kalldusch också och det är det allt handlar om. Det är därför man gör det.

Det är svårt att förstå kärleken till MMA efter den här beskrivningen av din känsla inför tävling. Vad är det du älskar med sporten?

– Det är en livsstil. Tävlandet är en sådan liten del. Jag har skapat mitt liv på det här sättet.

Hur då?

– Jag håller mig borta från och duckar jobb. Jag vill inte gå i skolan eller ha ett vanligt jobb. Jag vill kunna göra vad jag vill och kunna leva på att träna. Inte fightas, utan träna.

Trots att han går proffsmatcher så kan han inte leva på sin sport ännu. Prispengarna och sponsorpengarna räcker inte till ännu.

Men att fortsätta vinna stora matcher som Superior Challenge, är rätt väg att för att uppnå drömmen om att kunna leva på sporten.