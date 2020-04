Gävleföretag vinnare på corona – slog rekord med sin e-handel i påsk

Verksamheten har både förgrenat sig och vuxit ordentligt sedan starten för 15 år sedan. Den ursprungliga affärsidén att digitalisera privatpersoners gamla filmer ledde till att företaget köpte ett antal fotobutiker med ramar i sortimentet.

– Under många år hade vi sett hur den fysiska handeln minskade och började därför titta på e-handel, säger Björn Andersson.

Kompisen Joel Svensson som driver Partykungen i Gävle bidrog med tips och inspiration och för sju år sedan sjösatte BGA en egen försäljningssajt. Redan samma dag kom den första beställningen.

– Då insåg vi att, oj, här finns en potential. Vi hade inte ens hunnit marknadsföra oss, säger Björn Andersson.

Sedan dess har e-handeln vuxit stadigt år från år och står idag för cirka 80 procent av företagets omsättning som ifjol var drygt 80 miljoner kronor. Digitaliseringen av filmer har legat kvar på samma nivå.

– Nu är vi främst en inredningsaktör med heminredning för väggen. Vi säjer tavelramar, posters och har ett eget varumärke för speglar, säger Björn Andersson.

Gävlekontoret ligger granne med Gästrike Återvinnare på industriområdet Sörby Urfjäll. Här finns också ett 5 000 kvadratmeter stort lager där varorna förpackas för att sedan skickas till kunderna i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

– Inom en månad lanserar vi också en försäljningssajt på holländska, säger Björn Andersson.

Sammanlagt har BGA 60 anställda som jobbar i någon av företagets nio fysiska butiker eller på kontoret och lagret i Gävle.

– Vi har extremt duktig personal. Alla är hängivna och gör sitt yttersta för att det ska fungera, säger Björn Andersson.

Med tanke på de senaste årens kraftiga tillväxt räknade BGA med ett rejält uppsving över påskhelgen. Verkligheten överträffade ändå förväntningarna.

Försäljningen ökade med 400 procent jämfört med ifjol och det tidigare rekordet för en enskild dag spräcktes med god marginal.

– Under en vanlig dag brukar vi få in 400-500 beställningar. Som högst under Black Friday har vi tidigare fått 1 000 och på annandag påsk fick vi 1 200. Det känns hemskt att säga att vi har positiva effekter av corona, men när folk inte kan röra sig på samma sätt får de mer tid att fixa till hemma, säger Björn Andersson.