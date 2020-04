Gävleläkaren Ylva i närkamp mot viruset: "Vi gör allt vi kan för att lösa situationen"

Ylva Björklund har jour och jobbar hemifrån.

Jag frågar om vi kan ses i hennes bostad för en intervju.

Hon föreslår snabbt att vi ska ses utomhus.

Vanligtvis jobbar Ylva Björklund som överläkare på hematologen där hon behandlar patienter med blodsjukdomar. I bland tvingas hon ge sina patienter svåra besked.

För några dagar sedan fick veta att hon ska jobba på sjukhusets nyöppnade specialavdelning, intermediärvårdavdelningen, de närmaste veckorna.

På avdelningens 24 platser vårdas de som insjuknat i covid-19 som är för sjuka för vanlig vårdavdelning men för friska för intensivvård. Många behöver hjälp med andningen men är inte i behov av respirator.

Vilka svårigheter ser du framför dig?

– Att fatta beslut om vilka som klarar intensivvårdsbehandling. Försämringen kan komma hastigt och då måste beslutet komma snabbt. Det kommer att bli jobbigt, men det är alltid svårt att bestämma vilka som klarar av intensivvård.

Hur går det till, hur man gör sådana bedömningar?

– Det finns riktlinjer, är patienten i för dåligt skick kan det vara så att man inte klarar av intensivvård. Men även om det finns tydliga riktlinjer innebär inte det att det är lätt.

Den som hamnar i respirator blir först nedsövd och sedan för man ner en tub i luftstrupen via munnen. Då får man andningsstöd genom övertryck. Patienten är ofta uppkopplad till många olika apparater, vilket kan göra vården påfrestande. Om man behöver ligga i respirator länge ökar risken för komplikationer och andra infektioner.

Påverkar hög ålder hur man klarar intensivvård?

– Ålder är en faktor men vi pratar biologisk ålder. Det som avgör är om man har svåra hjärt- och lungsjukdomar och om man är sängliggande, den som är aktiv har större chans att klara sig. Vi försöker, om det är möjligt och vi hinner, samråda med patient och anhöriga. Men det här är väldigt svåra samtal.

Ylva Björklund menar ändå att för de allra flesta som blir sjuka av coronaviruset covid-19 räcker det att vara hemma från jobbet några veckor. Även av de som är över 80 år kommer majoriteten att klara sig. En del kommer bara att behöva syrgas och några att vara i behov av intensivvård i form av respirator.

Hur ser du på de förberedelser som Gävleborg gjort?

– Regionens eskaleringsplaner, hur man ska lösa om det blir många patienter som behöver vara inlagda samtidigt, verkar vettiga. Dessutom har vi en bra och aktiv smittskyddsläkare som ansträngt sig för att informera befolkningen, det ska han ha en eloge för. Han försöker vara tillgänglig och verkar jobba väldigt hårt.

Ylva Björklund har sedan åtta år varit ordförande i Gästrike Hälsinge läkarförening, läkarförbundets lokalförening för läkare i Gävleborgs län. Hittills har hon inte sett någon stor frånvaro bland läkarna men hon får dagligen frågor från medlemmar som känner ängslan över tillgången på skyddsutrustning.

– Det pratas det om hela tiden. Det finns en oro att det ska ta slut. Vi kräver att arbetsgivaren gör allt den kan för att vi inte ska bli sjuka. Men det verkar finnas ett lager och nu är det viktigt att det används klokt.

– Jag är också orolig för att de som jobbar ska bli utbrända eller sjuka.

Hur ser du på Folkhälsomyndighetens och regeringens agerande?

– Jag tror att de gör sitt bästa. De fattar beslut utifrån den information de har, de vill att så många som möjligt ska skyddas.

När det verkligen gäller försöker alla att samarbeta

För sex år sedan var Ylva Björklund på ett nio månader långt uppdrag i Kongo-Kinhasa för Läkare utan gränser. Där såg hon barn dö i malaria och undernäring.

Kan du göra någon jämförelse?

– Det är en mardröm om viruset börjar spridas där det knappt finns intensivvård överhuvudtaget. Vi tycker att vi har brist på intensivvårdsplatser men det är ingenting mot i de fattiga länderna. Så på det sättet känns det som om vi har otroliga förutsättningar att klara av den här krisen. Vi har en väldigt välfungerande sjukvård och är vana att komma överens och lösa problem. När det verkligen gäller försöker alla att samarbeta.

Ylva Björklund har som de flesta andra inget svar på när pandemin kan vara över. Men hon hoppas att det ska mojna till sommaren.

– Jag tror att vår styrka i det här landet är att vi litar på att myndigheter och sjukvård gör sitt bästa. Att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan sjukvården och de som behöver sjukvård och att vi gör allt vi kan för att lösa situationen även om det kommer att vara väldigt jobbiga veckor framöver.

Ylva Björklund

Yrke: Överläkare

Ålder: 38 år

Bor: Radhus på Söder i Gävle

Familj: Nej

Bakgrund: Ursprungligen från Skellefteå, läste till läkare i Uppsala, färdig 2008.

Läser: Mycket romaner, just nu Deckaren" A trick of the light" som utspelar sig i Kanada, skriven av Louise Penny.

Gillar: Att laga mat och umgås med vänner.