Gävlelegenden Richard Solstjärna har upplevt tre tidsepoker du själv hade velat vara med om – nu återsläpps hans bisarra 80-talsgrupp

Overkligt är kanske inte rätta ordet, men lite speciellt känns det att se en person på riktigt, vilken undertecknat tidigare endast har hört mycket om. I ett Skypefönster sitter Richard Solstjärna "i mitten av Mitte" i Berlin. Visst går det att känna igen honom från 80-talet, med den lilla skillnaden är hockeyfrillan är väck.

Richard Solstjärna, eller Sandberg som han hette i Skatteverkets rullar fram till 1999, föddes 1959 och kom till Hästbo i Hedesundatrakten utanför Gävle året han fyllde 14, alltså 1973. På gymnasiet gick han i parallellklass med Sonny Jansson som bildade Gävles första punkband P.F. Commando. Det var en klasskompis till dem som hade köpt den då nya "Anarchy In The U.K."-singeln på en Londonresa vilket blev startskottet. Dock kom Richard Solstjärna med i gruppen som trummis först 1979 och spelade också på debutalbumet "Manipulerade mongon" släppt samma år.

Ur spillrorna av P.F. bildades sedan The Bizarre Orkeztra som kom att hålla nästan hela 80-talet. I höstas tillgängliggjordes deras alster digitalt för första gången digitalt av Claes Olsons bolag Comedia. Något som bandmedlemmarna själva tänkt löst på att få till i flera år. 12 januari återsläpptes albumet "Visions On The Wall" från 1985 i en remaster av Jonas Strömberg i Slowbeat-studion i Gävle. En platta s0m faktiskt har lite arenakvaliteter à Genesis mitt i all depp.

– Soundmässigt och produktionsmässigt tycker jag det är vår absolut bästa. Det var också då vi började låta mer brittiskt än tidigare, säger Richard Solstjärna.

I bandets linda 1981 sjöng de på svenska och hade tydliga likheter med en annan brittisk grupp: Joy Division. Runt mitten av 80-talet var de i stället inne på ett mer goth-aktigt svartrock-stuk i stil med The Cure. The Bizarre Orkeztra rönte någon gigantisk uppmärksamhet, i alla fall utanför Gävletrakten, men kanske får en slags revansch nu, när 80-talet blivit vintage och det anses coolt att spela lätt depressiv och mörk rock igen i vissa indiekretsar. Gruppen lades officiellt ner 1988 men gjorde även en singel året därpå, som är en annan favorit för Solstjärna själv.

Första gången han lämnade Gävle var 1991 för Berlin. En guldera på många sätt då stadens technoscen fullkomligt blomstrade. Detta eftersom det var oklart vem som ägde alla övergivna hus i Östberlin, polisen stod handfallen och arrangörer därför kunde starta spännande ravefester och danstillställningar lite varstans. Här började Berlin grundlägga sitt rykte som den elektroniska dansmusikens och framför allt technons huvudstad. Därmed kan vi slå fast att Solstjärna haft förmånen att uppleva: punken på det sena 70-talet, postpunken och gothen på 80-talet och även den första vågen av techno i Berlin på 90-talet. Det är alltså helt okej att bli om inte lite så till och med rejält avundsjuk på honom.

– Jag vill inte vara nostalgisk, men när man har upplevt något sånt, det blir liksom inte bättre. Det var en anarkistisk rörelse precis som punken, men med mer fokus på kärlek än uppror, säger Richard Solstjärna som bland annat berättar att han var på legendariska klubben Tresors öppningskväll våren 1991, då det var en illegal klubb.

1994 återvände han till Gävle där han för första gången bestämde sig för att satsa fullt ut på att leva som konstnär och musiker. Han tillbringade runt två år här innan han 1996 eller 1997 flyttade till Uppsala. 1998 gick resan vidare mot Malmö där han i samband med sin första riktiga utställning, också antog sitt artistnamn med stavningen Richard Solstjärna, dock med Solstierna-varianten i passet. Sedan 2011 bor han åter i Berlin tillsammans med en tysk kompis och lever som singel. Han har inga barn och har heller inte planer på att skaffa. Gift har han varit en gång med Anna Steiner, vilket förevigades av Gefle Dagblad då vad som kallas för ett lokalt kändisbröllop gick av stapeln i augusti 1988. Två år senare var det totalt fyraåriga förhållandet över.

Solstjärna konstaterar att så vitt han vet är den äldsta nu levande i sin släkt med sina 61 år. Åtta år yngre lillasystern Regina Wallmark känner Gävleborna som tidigare delägare av CC-puben och innehavare av skivbolaget Attitude Recordings på vilket flera Gävleband ligger. Den enda släktingen som bor kvar i Gävle i dag är den yngre mellansystern Rebecka.

Vid sidan av alla gamla musikaliska bravader har Solstjärna även haft projektet Universal Love och nu senast solo-ditot Evolu. 9 februari kommer debutalbumet "00:00:00". Två singlar är ute. Denna gången blir det helt elektroniskt och som samarbetspartner och producent har han haft Berlinbaserade producenten Niko Stoessl som har producerat soloplattor med Depeche Mode-sångaren Dave Gahan bland annat. Att Richard Solstjärna håller en hög produktionstakt står klart. Kanske är han något av Gävles Ulf Lundell - en kulturens arbetshäst.

* Följ Richard Solstjärna på Facebook.

* Följ vår lokala Spotifyspellista med The Bizarre Orchestra och Evolu på Spotify.