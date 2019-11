Lili André, som jobbar på KTH och är ordförande i partidistriktet KD Gävleborg, valdes in i styrelsen under partiets riksting i Umeå under helgen.

– Jag är tacksam för fortsatt förtroende att vara med och verka för en stark kristdemokratisk värdeorienterad politik som Sverige behöver. Jag tror att jag med min yrkeserfarenhet och den politiska erfarenhet, kommunalt som regionalt, kan bidra till partiet och de utmaningar Sverige idag står inför", säger hon, i ett pressmeddelande.