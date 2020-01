Gävleprofilen är nominerad till både P3 Guld och Grammis – nu börjar galornas högtid

Gävlebaserade Lamour startade som en klubb 2008, släppte sin första digitala musik 2012 och första på vinyl 2013. Sedan starten har ägaren Viktor Zeidner varit övertygad om att priserna från de stora svenska musikgalorna skulle komma en dag.

– Faktiskt trodde jag nog att det skulle ske tidigare till och med. Jag har tänkt att det är så bra musik jag ger ut att den bara måste få den uppmärksamhet den förtjänar på galorna någon gång, men jag är samtidigt väldigt glad och ödmjuk inför nomineringarna. Det känns som en bra språngbräda som gör att jag kan jobba vidare med Lamour och ett kvitto på att jag gör någonting rätt.

Nomineringarna kan anses vara det största som hänt Lamour, även om technoduon Motormännen rönt en hel del framgång också. Det gör de även i år då det under torsdagen 9 januari blev känt att gruppen är nominerad till årets dans för plattan "Samhällsinformation" till den alternativa Manifestgalan som hålls 14 februari på Nalen i Stockholm. Lamour har tidigare varit nominerade där för utgivningen av Düsseldorf By Night i den experimentella kategorin.

– Jag har nog inte helt förstått branschen från att jag startade Lamour. Hade jag vetat hur svårt det är att nå dit jag är nu från första början hade jag nog inte ens försökt, så jag har väl varit naiv på bästa sätt, genom att ha siktet ställt högt.

Nu till 18 januari är Lamour-kontrakterade Bottenvikens silverkyrka nominerade i kategorin årets dans på P3 Guld-galan i Partille Arena. 6 februari på Grammisgalan i Stockholm, i samma kategori.

– P3 Guld kom som en total överraskning. Delvis eftersom det inte går att nominera dit som till Grammis, vilket jag hade gjort och har gjort tidigare med flera släpp. Jag har väl tänkt att "klart det blir Axwell igen", men ändå hoppats hela tiden tills att motsatsen bevisas. Jag är oändligt positiv på så vis.

I kategorin dans tävlar Bottenvikens silverkyrka mot tungviktare som bortgångne Avicii på båda galorna. De har minst strömningar i båda respektive galas danskategorier, men en hängiven fanskara, vilket inte ska underskattas då det är hälften folkets röst som avgör på P3 Guld. Grammisen avgörs helt av jury. Vi får se om det blir acid techno från Umeå med religiös tematik som skräller på galorna.

– De har ett unikt sound som de hållit konsekvent genom tre ep:s och nu ett album ("Tre-noll-treenigheten"), vilket är ovanligt i genren. De har också spelat ute ganska mycket och är otroligt härliga och glädjefyllda människor, konstaterar Zeidner som 22 februari själv projektleder en gala: Local Heroes på Gävle konserthus.

Datumbestämda släpp på Lamour 2020

31 januari : Daniel Araya - Warehouse EP (Acid Lamour, vinyl).

7 februari: Ulf Ivarsson - Lower Zone (album, vinyl och digitalt).

10 februari: Maneten - FSV Edit 01 (singel, digitalt)

21 februari: Space (GR) - Varose (album, digitalt. Ambient från Grekland).

28 februari: AKB - Marianergraven (album, cd, vinyl och digitalt).

2 mars: Maneten - FSV Edit 02 (singel, digitalt).

14 mars: Igor - Umf (album, digitalt & 4x7” vinyl).

23 mars: Maneten - Once upon a time on internet (ep, digitalt).

13 april: Maneten - FSV Edit 03 (singel, digitalt).

Övriga släpp ej datumsatta:

Alexander Avra ft. Ida Long - All the shit that you do (singel, digitalt).

Slim Vic - Live at jordens undergång, Söderhamn (digitalt).

Nicke Sandberg - Man-made, non-natural, manufactured (ep, digitalt).

Permafrost AC - Skärmtiden läker alla sår (Tape Lamour, kassett och digitalt).

Nicke Sandberg - Man-made, non-natural, manufactured (ep, digitalt).

Ljudvägg - Transformation (album, vinyl och digitalt. Samarbete med Purlieu records).

Nels Gordon - Land (album, vinyl och digitalt).

Stockholm Gävle Dub - Ingenmansland (album, vinyl och digitalt. Samarbete mellan Slim Vic & PRO424).

Slim Vic - Finnskogen (album, vinyl och digitalt. Konceptalbum på temat Finnskogen).

Graham Dunning & Slim Vic - Split 7” loop tool (7”-vinyl med loopar).