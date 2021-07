Gävles nya kreativa företagshotell Fabriken tror på ny trend – foto och musik möts på Maxim: "Här växer vi tillsammans"

Många verksamma inom kreativa yrken är egenföretagare som även innan pandemin jobbade hemma. Killarna bakom musikstudion Demofabriken kände att de hade vuxit ur studion i vardagsrummet och hittade då en perfekt lokal i det gamla stationshuset Maxim, vilken de insåg skulle fungera perfekt som ett gemensamt kontor tillsammans med andra kreativa människor. De rekryterade Daniel Bernstål, fotograf, känd inom snowboardsporten samt diskjockey och senare Petter Elfsberg, även han fotograf inom actionsport, men också soloartist.

– Jag hade funderat innan på att hyra en plats på ett annat företagshotell men insåg att jag skulle ha mycket mer gemensamt med dem jag hamnar bredvid här. Revisorn räcker det med att man träffar vid bokslutet, säger Petter Elfsberg skämtsamt varpå alla skrattar.

– Det som oftast knäcker många som jobbar hemma är just det sociala och i det kreativa är det otroligt viktigt med inspiration och sociala sammanhang, att få utvecklas tillsammans, coacha och feedbacka i olika grenar. När man väl är på plats och folk är här blir jag så otroligt lycklig, säger Viktor Wesslén.

– Innan har det känts som att man nästan är själv i Gästrikland med att pyssla med det man gör, fortsätter Daniel Bernstål.

Lokalen på markplan har högt i tak och innehåller än så länge fotostudio, musikstudio, sittplatser och kök. Killarna som alla är i första halvan av 30-årsåldern har hämtat inspiration från Do Space, men har valt en nisch mot just kreativa yrken. Med detta hoppas de kunna uppnå synergieffekter. En aspirerande artist kan till exempel spela in sin låt och sedan ta press- och omslagsbilder för att nämna den mest uppenbara. Hade en digital designer börjat jobba på kontoret hade den kunnat stå till tjänst med att formge en hemsida eller app åt samma artist. Dessutom är läget intill Gävle centralstation perfekt för tillresta kunder redo att "stämpla in i fabriken".

– Vi valde namnet Fabriken lite för att det kan kopplas till musikindustrin, berättar Viktor Wesslén.

Nu söker Fabriken två hyresgäster till inom kreativa näringar. De får gärna vara kvinnor inom exempelvis kommunikation, journalistik, eventplanering eller design i någon form.

– Vi har en plats där vi tillsammans kan växa som egenföretagare, ett kreativt företagshotell helt enkelt, lockar Joakim Lindgren.

Och även om de har trevligt tillsammans är det en arbetsplats i första hand.

– Det ska finnas möjlighet för alla som kommer hit att jobba i lugn och ro, utan att det härjas, säger John Östblom, som är kapellmästare i Demofabriken.

I september har de officiell invigning och öppet hus planerad. Målet i framtiden är att växa och kanske skapa fler kreativa fabriker i Gävletrakten.

* Följ Fabriken på Instagram.