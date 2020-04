Gävleson överlever corona genom att lära ut tantrisk intimitet på nätet – nu syns hans kurs även i SVT

Vi har tidigare berättat om de konserter som i Gävle uppväxta Fredrik Swahn anordnar varje år på Smedjan i Stjärnsund, granne med Gästrikland. Strax intill Smedjan hemma på sin gård ordnar han även par-retreats, det vill säga kurser i hur par kan komma närmre varandra både psykiskt och fysiskt, med en grund i det som kallas tantra. En österländsk filosofi som ofta fördomsfullt ses som att det handlar om att hålla sig från att ejakulera så länge som möjligt, men snarare handlar om att skaffa sig ett mer dynamiskt samliv som får ta tid och inte alltid behöver innefatta penetration. En slags erotisk mindfulness.

– Jag tror samhället är så sexfixerat för att det är den enda arenan där vuxna människor får leka. Allt ska vara så effektivt. Det är som att folk vill ha ett orgasmpiller, men i själva verket är det kontakt med varandra alla vill ha, funderar Fredrik Swahn som har varit praktiserande inom tantra sedan millennieskiftet.

Tidigare höll han kurserna med sitt ex som han dock var skild i från då SVT-programmet Madame Deemas kärleksresa spelades in i maj 2019. Det visades linjärt på SVT onsdag 22 april och finns även på Play. Programmet handlar om en syrisk filmstjärna som ska skaka liv i sitt förhållande. Paret åker då bland annat till Swahn, som alltså var singel när programmet spelades in och därför fick agera kursledare tillsammans med en kvinnlig vän.

– Man brukar prata om skomakarens barn och det tyckte paret var väldigt kul. Att jag som hjälpte par själv var skild, berättar Fredrik Swahn med ett skratt.

Sedan ett halvår tillbaka är han i en ny relation med tysk-australiensiskan Janie Petersen. Hon bor i Berlin, men när de ses på riktigt passar de på att hålla sina par-kurser. Corona tvingade dem att flytta ut på internet och det gör att deltagarna numera kan komma inte bara från Sverige, utan också Tyskland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna och alltså hålls på engelska. Det var även ett par från Norge med som hade låst in sig i badrummet för att komma bort från barnen, berättar Fredrik Swahn.

– Syftet med kursen är att kommunicera med varandra. Det är ofta där problem uppstår från första början. Vi försöker få deltagarna att våga dela med sig även av det obekväma med sin partner.

För att klargöra är alltså inte kurserna upplagda så att alla deltagare ser varandra hela tiden, förutom inledningsvis då de säger hej. Det är inte heller så att Fredrik Swahn och hans partner har sex eller är nakna framför kamerorna. Så inte heller några av paren. I stället får kursarna läxor i mer intima erotiska lekar, som de får praktisera på sin fritid.

Om konserterna i sommar i Smedjan blir av återstår att se, utefter vilka restriktioner som då råder. Dock är de inledande showerna i juni inställda, där John Lundvik skulle vara först ut. Fredrik Swahn skulle även ha genomfört en solokonsert som han i stället liveströmmar lördag 2 maj. Den kommer kosta att se, men annars ser du honom gratis i små musikaliska mini "live-checkins" på Facebook varje vardag klockan 12.00.