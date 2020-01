Gävletravet fredag 10 januari – så här tippar vi årspremiären

Den nya säsongen har väl börjat sådär, bara en seger på tolv starter som tränare, men samtidigt många framskjutna placeringar och bara två obetalda starter.

Nu hoppas vi att det lossnar även vad gäller segrandet och singelstreckar Whataboutyou Zaz (V64-1) samt Adi Gallia (V64-5) då båda har riktigt vettiga uppgifter på förhand.

MATS PERSSON

V64-1

Whataboutyou Zaz står bra till och bör ha en riktigt vettig vinstchans. Fragolini Am har fin form och är säkert med långt framme igen. Tina Gel är jämn och säker. Dashing Kimberley är tvärtemot men besitter bra fart när det stämmer.

Ranking: 2-9-5-6-7-8-1-3-4-11-10

V64-2

Kevin Frej är orutinerad men har visat rätt inställning och tål att göra jobbet själv. Viking Gel kommer från seger och är ett självklart motbud. Essis Lille Lukas har klen segerprocent men kan vara en luring om det stämmer. Läckra Leffe har farten men svårt att sköta sig.

Ranking: 6-5-13-9-10-8-3-4-1-2-7-12-11-15-14

V64-3

Test Pilot gör debut i monté men kapacitetsmässigt ska han vara med i striden. Victory Graphic har lyckats bra under sadel och möter ett lämpligt motstånd. Princess Orlando får prova igen under sadel och lyckas förhoppningsvis bättre än i sina tre tidigare försök. Wrench är segerlös under sadel men gör bra lopp varje gång.

Ranking: 5-10-6-11-3-12-9-4-1-2-7-8

V64-4

Järvsöodin återkommer efter en paus och skall vara med i striden direkt. Björs Frej hade en kanonsäsong ifjol och står bra inne i loppet. B.W.Sture är alltid med därframme och är given på kupongen. Smedsbo Faksen återkommer efter tävlingspaus och regibyte och blir riktigt intressant.

Ranking: 2-6-8-7-9-5-4-1-3

V64-5

Adi Gallia hade en fin säsong som fyraåring och ställer inte spåret till det bör det vara en vettig segerchans. Tobacco har haft framgångar i monté på slutet men gör inte bort sig här heller. Overtimeosåfin är jämn och säker och kan duga om han får sitt lopp. Raja Ribb fick inte riktigt till det under fjolåret, men har grundkapaciteten.

Ranking: 1-7-10-11-2-4-3-5-8-6-9-12

V64-6

Winnie The Pooh har form och ett bra läge och det kan räcka långt här. Enjoy’s Wifi har ett lopp i kroppen efter paus och skall räknas tidigt. Ivanhoe avslutade fjolåret bra och räknas tidigt. All Cash vann ett par billigare lopp i höstas men är ändå värd att passa.

Ranking: 3-10-7-8-5-2-4-15-1-6-9-11-13-12-14

Systemförslag

V64-1: 2 Whataboutyou Zaz Res: 9,5

V64-2: 5,6,13

Res: 9,10

V64-3: 3,5,6,10,11

Res: 12,9

V64-4: 2,6,7,8

Res: 9,5

V64-5: 1 Adi Gallia

Res: 7,10

V64-6: 3,5,7,8,10

Res: 2,4

Rader: 300

Kostnad: 300 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 1

Avd 2: 3,5,7,8,10

Kombinationer: 5

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Gala Shadow - 6 Halloumi - 7 Cobbys Happening. Outs: 3 Eric Halbak.

Lopp 2: 2 Fanny Leader - 3 Texas Dynamite - 7 Timetorock’nroll. Outs: 5 Kick My Dream.

Lopp 3: 2 Majgryning - 9 Stuve Sky - 6 B.W.Mimmi. Outs: 4 B.W.Sessa.

Lopp 10: 7 Globe Du Chatelet - 6 Harriet Web - 1 Gola River. Outs: 10 Ancora.