Gävletravet V4: Fin årsdebut av Järvsö Tord

I två år hade Jaguar Hill varit ifrån innan han nu vann V4-avslutningen för Claes Sjöström, tränar gör Jonathan Simon.

- Hästen har haft skadebekymmer och de gamla ägarna gav bort hästen till hans skötare, förklarade Claes som smög med invändigt och fick luckan till slut.

- Jag hade inte inte räknat med 1.12,0 första varvet, så jag smög med invändigt och sedan fick hästarna framför ordentlig soppatorsk och den här nya krafter, fortsatte Claes efter segern på 1.13,9a/1 640 meter.

En fin prestation blev det även av Joakim Elfving-tränade Under The Counter i V4-inledningen. Körande Ulf Eriksson placerade honom tidigt utvändigt ledande Star Costashorta som försökte rycke undan på sista bortre men tappade lite ork sista biten och Under The Counter kunde kliva förbi och vinna på strålande 1.13,9a/2 140 meter.

Jasmine Ising fick nöja sig med en andraplats för sin träning Star Costashorta men fick bättre utdelning i nästa lopp som Oskar J Andersson vann med Jeppas Tarpon efter ett lopp i tredje inner och lucka till slut.

- Han har utvecklats sedan jag körde honom förra gången och när vi fick luckan kändes han riktigt stark, sade Oskar efter segern på 1.17,2a/2 640 meter.

Mats Persson