Gävletravet: Wallindubbel i V65-avslutningen

Hemmaseger blev det även i V65-2 där Lars-Erik Erikssons Dream E.G. avslutade starkt sista halvvarvet för David Grundmann och tog karriärens andra seger när han segrade på 1.15,9a/2 140 meter.

En stark avslutning leverade även Jack M.R. för Peter Eriksson. Treåringen med Lundås Emelie som mamma tog därmed karriärens första seger. Tiden blev 1.32,7/1 660 meter.

Segerrikast den här kvällen blev Per Lennartsson som vann från ledningen med Daniel Redén-tränade Deal Done Zet och egentränade Hazard Boko. Dessutom avrundade han kvällen bakom Felicia Molion-tränade Eskils Joker som fångade in ledande Steinar.

Kvällen inleddes med en hemmaseger då Olle Alsén fick chansen från rygg ledaren med Nikki Minaj som avgjorde efter strid och segrade på 1.20,3a/2 140 meter.

I ett treåringslopp var det bara fyra felfria. Emilia Leos O.M.Highstep svarade ändå för en rejäl insats när han avgjorde från utvändigt ledaren. Tryckte till och övertog in i sista kurvan och vann lätt på 1.18,7/2 140 meter.

I ett annat treåringslopp ledde Tomas Pettersson från start till mål med Cab Frontline och gled säkert undan till slut. Segertiden blev 1. 18,7/2140 meter.

MATS PERSSON