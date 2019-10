Gefle brinner, Lördagsateljé, Stig Sjödin-dagen - Det händer i dag 5 oktober 2019

GÄVLE

Arrangemang

Gefle brinner. Välkommen till invigning av utställningen Gefle brinner. En utställning om 1869 års stadsbrand och den nya stad som sedan växte fram. Länsmuseet kl 14. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Utställningsperiod: 5 oktober 2019 – 12 januari 2020. Kl 14 Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 – Fri entré!

Musikcafé. Bomhus Manskör med dirigent Gunilla Winther sjunger musik av Elvis, Beatles, Beethoven & Abba Lördag 5 oktober klockan 14.30 Lokal IOGT-NTO lokalen Valbo Inträde inkl. fika 80 kr.

Vykort och frimärksmässa. Furugårdes cafeteria Groths väg 3 Valbo kl 10.00-15.00.

Lördagsateljé för barn i alla åldrar. Skapa i minoritetsflaggornas färger gult, blått, grönt, rött och vitt. Minoritetsveckan. Länsmuseet kl 13–15. Skapa i minoritetsflaggornas färger. Idag skapar vi konstverk av olika material i de fem minoritetsflaggornas färger. Gult, blått, grönt, rött och vitt. Med anledning av Minoritetsveckan vecka 40. De fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer) har inte alltid fått synas i historieskrivningen. Länsmuseet Gävleborg vill på olika sätt jobba för att de ska få tillbaka sin självklara plats i historien. Det gör vi bland annat genom samverkan med föreningar, föredrag och utställningar. Under minoritetsveckan ger vi visningar, föredrag och en familjeworkshop i ateljén. Fri entré!

Öppet Hus i kollektivhuset Blomstret, Batterigatan 14-18, kl 12-16. Vi guidar i gemensamma lokaler och en lägenhet, berättar om huset och bjuder på fika. Blomstret är Gävles enda kollektivhus. Här bor alla i helt vanliga bostadsrättslägenheter men har dessutom stora utrymmen för gemensamma eller privata aktiviteter: Kök, matsal, kafé, bastu, gym, hobbyrum, ungdomsrum, snickarrum, med mera. Och en stor fin gemensam trädgård.

Skojiga lördagar på Sätra bibliotek. Dekorera en egen prinsess- eller kungakrona. Eller varför inte din alldeles egna superhjältemask! Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek aktiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel eller brädspel. Drop in! Sätra bibliotek kl 10.14.

Lördagsfilm med picknick-klubben. Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! Varannan lördag visar vi inomhusfilm på Anderbergs bibliotek för medlemmar i klubben. Filmerna är ca en timme långa och passar barn upp till 7 år i vuxet sällskap. En liten picknick-korg ingår. Medlemskap kan ordnas på plats. Andersbergs bibliotek kl 11.

Se Bjarni Thorsson spela Mr. Morfar, en humorföreställning om hur det är att vara morfar idag. Kom, skratta och känn igen dig eller någon i din närhet. Gävle Teater kl 16.00. Längd 2 timmar inkl. paus. Pris: 475 kr.

Släktforskarförening i Gävle har öppet hus kl. 11 -14 Tordönsgatan 2 B i Gävle .

Musikcafé med Sjung för hälsan kören, Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6 kl 14.00-15.30.

Danskväll med banden Brazil och It’s just jazz. Försäljning på Kafé Edbom. Brazil spelar samba och bossanova samt standards från den amerikanska jazzens guldperiod. Bandet består av Jan Ström på tenorsax, Lennart Wastesson på gitarr, Göran Schultz på piano, Ingemar Sundström på bas och Rolf Andersson på trummor. Vill man lyssna på och dansa till jazzpärlor från The American Songbook är It’s just jazz ett perfekt alternativ. Bandet frontas av sångerskan Camilla von Botmer, som kompas av Ingemar och Rolf från Brazil, samt Mats Möller på gitarr. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 16-19.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-18.

Utställning

Ami Widahl ställer ut målningar på Little Art Cakery, 28/9-17/10. Norra Skeppsbron 3 C Gävle. Öppet: ons-fred 11-16, lö-sö 12-17.

Vernissage Bo Simeon Eriksson, retrospektiv utställning med grafik och emalj. Utdelning av Guldnyckeln 2019 till en person som öppnat upp för konsten. Presentation av Årets blad av Aino Calmeyer. Mingel och tilltugg. Gratis inträde. Gävle Konstgrafiker, Tredje Tvärgatan 3, kl 12-16.

Öppna ateljéer i Ateljéföreningen Tredje tvärgatan kl 12-16, 5 okt, Tredje tvärgatan 3, Brynäs, Gävle Välkommen att titta in i ateljéerna, träffa konstnärerna och titta på konst.

Vernissage på Galleri Brynästorget idag kl 12-15. Anders Thyr ställer ut digitalt måleri, ’Musikimprov’, och utställningen pågår tom. 20/10. Konstnären närvarar på vernissagen. Välkommen! Mån-fre 10-16, söndag 13-15.

Nya utställning i Galleri K , Fotosynteser av konstnären Justin Skeidsvoll ”Inside out”. Vernissage kl. 12. Utställningen pågår till 5/10 - 20/10. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Studiefrämjandets kamratcirklar i måleri har Konstutställning i Hemlingby 1-31 oktober. Mån-Fred 08-17.45, Lörd-Sönd 10-16.

”Stoltsverigefinne – en utställning för och med sverigefinska unga” visas på Kulturhuset Gävle. Utställningen är del av minoritetsveckan och finns att besöka dagligen på våning 2, kl 12.00-16.00 från 2 okt-13 okt. Utställningen är producerad av Sverigefinska ungdomsförbundet.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16.00 - 17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle.

Du kan även lyssna på Radio Gävle på nätet. www.radiogavle.se

SANDVIKEN

Arrangemang

Musikcafé. Låtar och evergreens av bl.a. Monica Zetterlund. Lena har vi tidigare hört tillsammans med Sandviken Big Band och saxofonisten Lennart ”Jonken” Jonsson. Efter konserten fikaservering med Mia Bergs fantastiska bakverk 20 kr. Lena Jansson, sång, Robert Sikström, flöjt och sång, Martin Andrén, piano, Nisse Palm, kontrabas. Insamling till Världens Barn. Försäljning av handarbeten till förmån för Sandvikens diakoniförening. Björksätra kyrka 15.00.

Stig Sjödin-dagen. Välkommen till årets minnesdag som har temat Det litterära bruket! Stig Sjödin Sällskapets ordförande, Åsa Morberg, samtalar med två författare som har anknytning till Sandviken - Marianne Gunve som skrivit Fina flickor och Tommy Gaude som skrivit Svalbäddsfeber. Uppläsning av Stig Sjödins dikter samt musikalisk underhållning i folkmusikton. Kl. 15.00 Folkbiblioteket, Kulturcentrum.

En timme musikdramatik. I akustisk form får vi möta musik från filmens och teaterns värld. Medverkande: Sara Norrback Carlsson, sång, och Johan Persson, ackompanjemang. Entré: 150 kr, ungdom: 50 kr. Kl. 16, Musikverket, Kulturcentrum.

Sällskapet släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Fotoutställning: Bright Hours - Karl Henrik Edlund. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Stick- och handarbetscafé -start. Nybörjare och vana, unga och gamla är välkomna - inspireras och lär av varandra. Kaffe med hembakat 20 kr. Skutskärs bibliotek kl 10 -13.

Melodikrysset. Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 9.45, kaffe och te till försäljning. Biblioteket Skutskär.

Utställning

Reflex och Reflektioner, utställning av Viktoria Björn. Utställningen pågår till och med lördag 5 oktober. Reflex och Reflektioner” är en samling av målningar och skulpturer, samtliga konstverk kommer att vara interaktiva och besökare kan se två konstverk i ett, med hjälp av t.ex. blixt från en telefon. Skutskär bibliotek kl 10.00 – 13.00.

Kl 12.00-16.00 Johan Thunberg visar nya akvareller och acrylmålningar från vår kust och inland, samt från Toscana och Provence. Varmt välkomna till min atleje på Laxön, Älvkarleby. Vernissage i Gästgalleriet; Kerstin Klockerman , Målningar.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Gefle brinner. 5 oktober 2019 – 12 januari 2020. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Lär mig leva – Fanny Erkelius. ”Jag växte upp med en mamma som var alkoholist. Låt oss snacka om det som är tungt.” Med måleri och texter berättar Fanny sin starka historia. Utställningen visas 17 augusti – 6 oktober. Vi lever. En ny tid är här. Åren är 1990–2010. Foton från den andra boken om Gävleregionens musikliv. Se artister som blev stora i Gävle, Sverige och världen. Boken är skriven av Peter Alzén och Anders Sundin.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.