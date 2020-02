Gefle föll mot Kvarnsvedens F19 i säsongens andra träningsmatch: "Ingen kom in och visade vägen"

GIF fick en tuff start mot Kvarnsveden som tidigt petade in en hörna efter en förvirrad sekvens i egna straffområdet.

– Vi släppte in ett mål tidigt på hörna. Det kändes lite surt, målvakten var på den och det blev någon retur och det blev stirrigt så den gick in. Jag skulle inte säga att vi försvarade oss nå mer än det matchen. Det var spel mot ett mål större delen av matchen.

Men det där tidiga målet kom att påverka GIF negativt och blev en överhängande skugga som skapade stress framåt under resten av matchen. I halvlek var det 1–0 fortfarande.

– Det var ett onödigt mål och sedan blev vi stressade. Vi fortsatte och gick på och anföll och anföll men det var lite stressat så när vi väl kom till sista spelytan var det inte tillräckligt vasst, det var ingen skräpa i avsluten.

I halvtid försökte GIF släppa stressen framåt och ville hitta nya vägar men andra halvlek blev helt mållös.

– Vi bytte folk i halvtid, vi ville att så många som möjligt skulle spela eftersom det inte riktigt var lika många som fick spela i förra men också för att vi är stor trupp, säger Frykland.

– Vi ville vara mindre stressade och avsluta bra. Men det var inte alls skärpa i sista delen för att kunna göra det där målet. I andra var det inte mycket, vår målvakt rörde knappt bollen. Det var spel åt ett håll och det var frustrerande när det inte gick in.

Varför fick ni inte in den, hade ni vassa avslut eller blev det bara halvchanser?

– Vi kom in i straffområdet och ville fylla på mycket men det blev rörigt när vi kom in framför mål, ingen kom in och visade vägen "såhär gör man mål". Det hade behövts. Det fanns några lägen som bör sitta, men mer anfall som dog ut och räddades och fick börja om.

Förutom cupvinsten i Iggesund har ni varit mållösa i träningsmatchandet hittills. Är du orolig att ni inte kommer vara starka framåt?

– Vi har inte tränat på det vi ska göra i spelyta tre än, vi tränar på andra tydliga delar i övergripande försvar så att alla ska veta hur vi försvarar och hur vi ska spela när vi äger bollen. Vi har inte hunnit träna på hur vi ska avsluta. Jag är inte orolig. I Iggesund var det så många olika som gjorde mål, vi har flera stycken riktigt bra avslutare bara vi får träna på det som lag.

Matchfakta – träningsmatch

Kvarnsvedens IK F19–Gefle IF 1–0 (1–0)