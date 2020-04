Gefle IF:s mirakelräddning i allsvenskan: "På Strandvallen i Mjällby har Malmö kvitterat"

(Artikeln ursprungligen publicerad 13 mars 1999 – som en del i serien 1900-talets största idrottshändelser i Gästrikland. Vi publicerar nu under våren samtliga tolv avsnitt)

Det var en alldeles osannolik söndag den 2 oktober 1983.

Vändkorsen snurrade som aldrig förr vid en fotbollsmatch i Gävle och ett tidigare publikrekord slogs.

Alla hade kommit för att se ett nyvaknat Gefle IF ta den lilla, lilla chans som fanns för att stanna kvar i allsvenskan.

Länge hade laget varit uträknat. Nu fanns man i alla fall med i tabellen, bara poängen från räddningen.

Men motståndarna var värsta tänkbara. IFK Göteborg i början och mitten av 80-talet med Thomas Wernersson, bröderna Tord och Tommy Holmgren och Glenn Hysén. För att nämna några. Ett regerande mästarlag som senare under hösten skulle försvara sin titel.

Efter bara fem minuter vrålar storpubliken; Per Olsson, på den tiden Lycko-Per, ung och målfarlig stöter in bollen efter en dubbelhörna.

Det går 25 minuter till.

Sedan kommer årets mål på Strömvallen. Per Eriksson får drömträff, rätt upp i Thomas Wernerssons högra kryss.

Då är GIF plötsligt kvar i allsvenskan. För mellan Mjällby och Malmö står det fortfarande 0–0.

Men en stund in på den andra halvleken sjunker modet, både på planen och på läktarna. Mjällbys Bosse Andersson skjuter 1–0 för Blekingelaget som tar plats ovan molnen igen.

Det spelar längre ingen roll att GIF gör 3–0 mot IFK Göteborg.

Tre-noll mot IFK Göteborg!

Och ingenting värt.

"...stackars, stackars Mjällby. Thomas Sunesson har på övertid gjort 1–1 – stolpe in. Det är endast 46 sekunder kvar".

Inte under några minuter i alla fall. En del åskådare söker sig hemåt, men merparten stannar kvar.

De väntar på det omöjliga, som en sista hyllning till den underhållning som GIF har bjudit på i det allsvenska avskedet.

Väntar och väntar, men så börjar det skrikas här och var av folk som laddat med fickradion.

Ryktet kommer från hörnsnäckorna där Radiosportens Anders Molins stämma ljuder: "...stackars, stackars Mjällby. Thomas Sunesson har på övertid gjort 1–1 – stolpe in. Det är endast 46 sekunder kvar".

Strömvallenspeakern Owe Söderberg darrar lätt på handen, GIF-hjärtat bultar – och till slut basunerar han ut bekräftelsen.

Det är 1–1 på Strandvallen. Gefle IF är kvar i allsvenskan.

Om inte något mer händer.

GIF-tränaren Stefan Lundin accepterar inte situationen. Han vill ha besked om en slutsignal i Blekinge.

Men det är tyst i högtalarna på Strömvallen.

Owe Söderberg, normalt lugnet själv, är tagen av situationen. I ett försök att bjuda på rafflet direkt har han satt mikrofonen mot radions högtalare, men det fungerar inte. Inte ett ljud får publiken.

– Jag fattade inte varför inte folk jublade, men så kom Lundin springande över gräsmattan och ställde sig och signalerade till mig. Så jag öppnade fönstret och sa "jo, det är slut..."

Slut för Mjällby.

Allsvensk fortsättning för Gefle IF.

Slutscenerna på Strömvallen den här höstsöndagen var osannolika.

Det gick att skicka ett varmt tack till Thomas Sunesson, Malmöspelarens som med sin "strumprullare" gjorde kvitteringsmålet på Strandvallen.

Men GIF-spelarna ordnade ändå sitt eget mirakel.

Bara en månad tidigare, 1 september, hade man fallit tungt på Strömvallen med 1–2 mot Brage – bara några dagar senare kom bortaförlusten mot Mjällby med samma siffror.

På Gefle Dagblads sportsidor var rubriken svartare än svart:

"Allt hopp är ut".

Och fyra dagar senare blev det förlust även mot Elfsborg på bortaplan med 0–2.

På de senaste 13 matcherna hade GIF bara tagit två ynka poäng, båda i oavgjorda matcher mot Örgryte.

Med tre matcher kvar av allsvenskan hade GIF fyra poäng upp till Mjällby.

Då händer något.

GIF vinner hemma mot Hammarby med 1–0. Per Olsson, naturligtvis, och Brage hjälper för en gångs skull till och slår Mjällby på bortaplan.

GIF åker sedan till Göteborg och spelar 0–0 mot Häcken i en match där Janne Thunell räddar ett baklängesmål genom att få bollen i bakhuvudet. Och Hammarby hjälper till och slår Mjällby med 2–1.

Det blir den andra oktober och matchstart kl 13.30 på Strömvallen – och resten är en stor och märklig historia.

För GIF blev det ytterligare en säsong i allsvenskan den gången. Men hösten –84 tog turen slut. Då hade det räckt med 0–0 borta mot Brage på Domnarvsvallen men Göran Arnberg vådasköt Brages segermål från långt håll.

I eftersnacket den där magiska hösteftermiddagen på Strömvallen blickade tränaren framåt och efterlyste bättre träningsförhållanden.

Själv lämnade han efter en schism GIF veckorna efter händelserna på Strömvallen, gjorde karriär både i allsvenskan och utomlands. Kom tillbaka och förde GIF till allsvenskt kval 1995 – men lämnade sedan över till Per Olsson och fortsatte med spännande uppdrag.

FOTNOT: Gefle IF fördes sedan upp i allsvenskan av tränaren Kenneth Rosén säsongen 2004. Sedan denne avlidit under vintern kom Per Olsson tillbaka och var den som såg till att GIF fick en lång sejour i allsvenskan.

FAKTA/Allsvenska slutet

Gefle IF-IFK Göteborg 3–0 (2–0)

Målen: 1–0 (5) Per Olsson, 2–0 (30) Per Eriksson, 3–0 (87) Självmål av Stephan Kullberg efter Olssoninlägg.

GIF-laget: Arne Skalk – Tore Lennartsson, Jan Thunell, Mats Olausson, Jonas Sköldberg – Per Eriksson (76) Stefan Andersson, Tommy Karlberg, Lars Ytterbom – Berra Hellman (86) Per Olsson.

Ersättare: Roger Johansson (76), Bernt Björck (86)

Slutställning i bottenstriden i allsvenskan 1983: 11) Brage, 16 poäng (–19), 12) Gefle IF 13 poäng (–16), 13) Mjällby 13 poäng (–26), 14) BK Häcken 12 poäng (–25).