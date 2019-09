Gefle till Boden för ny rysarmatch: "Det börjar bli slutspelskaraktär på serien"

Hans lag kommer från en tung förlust hemma mot Nyköping som gjort att man hamnat under nedflyttningsstrecket.

– Vi ser tabellplaceringarna 11–16 som en egen serie nu och den tänker vi vinna. Det behövs runt 30 poäng för att hänga kvar och då måste vi vinna tre, eller helst fyra matcher, säger Bengtsson.

– Poäng mot Boden, helst en seger skulle ge oss skjuts in i fortsättningen.

Boden är ett av de få lag som Gefle IF har besegrat. Det skedde i våras då det blev klara 3–0.

– Men det är ett annat Boden nu, säger Marcus Bengtsson.

– De har lärt sig mycket under seriens gång och har fyllt på i truppen med två spelare. Bland annat Mamadou Kouyate från AFC Eskilstuna.

Boden är också, som de flesta lag i serien, mer formstarkt än GIF. Precis som Nyköping var.

– Hade Nyköping spelat på den nivå de är just nu från början så hade de varit in närheten av sin egen målsättning att vara ett topplag.

Boden har sedan omstarten efter sommaruppehållet tagit åtta poäng på sju matcher. GIF har tagit fyra. Senast vann Boden borta mot Forward, men ligger ändå sist på sina 17 poäng. GIF har 22 och ligger på 14:e plats.

– Boden har många spelare som är skickliga runt sig själva. Det gäller att se upp.

– Spelmässigt lämnar de ofta folk uppe i anfallet när de försvarar sig, vilket kan vara gynsamt för dom vid omställningar. Men det kan även kosta dom en del och det är något vi får jobba med.

GIF tvingas nu stuva om lite i sin egen uppställning. Amadou Kalabane har ju placerats i en defensiv mittfältsroll i de senaste matcherna, men är nu avstängd efter ett tredje gult kort.

Vilket tvingar Bengtsson att agera. Ett alternativ är att ge tillbaka den rollen till Sebastian Sandlund.

– Så kan det bli. Men vi har även andra alternativ så det där tänker vi fundera klart på.

Senast klev spanjoren Iu Ranera av några minuter in på andra halvlek.

– Han fick en elak smäll knä mot knä. Det har gjort ont och hämmat honom, men han finns med i truppen.

En som gör det för andra matchen är nye Ibrahim Alhassan, som stod för det mest positiva i Nyköpingmatchen för GIF.

Han byttes in, växelspelade med Grace Tanda, stack mot målet – och lurade sin back och stötte in 1–2.

– Han visade sin styrka direkt. Han är ofta i rörelse, men är inte fladdrig. Och han kommer rätt till bollarna. En del forwards skulle kanske vänta och försöka få en perfekt boll mot bortre stolpen i det läget – men Ibra var distinkt. Han har fina egenskaper för sista tredjedelen av banan.

Så fina att han startar mot Boden?

– Det återstår att se. Han är inte träningsmässigt på nivå för för 90 minuter, men kan starta – eller hoppa in. Vi får se. Han är i alla fall en spelare med egenskaper som vi behöver.

23 mål på 23 matcher, bara just Boden är sämre med 20, tyder på det.

Sporten direktsänder matchen som startar kl 15.00 på Boden Arena. Gefle IF flög upp till Luleå redan under lördagen och tränade där under lördagen och tar sedan den sista lilla bussresan till Boden under söndagen.

Sandvikens IF föll senast mot bottenlaget Rynninge, i en match som svängde fram och tillbaka och till slut landade i en 3–4-förlust. En förlust som innebar att SIF missade chansen att knapra in på Umeå, som ligger på kvalplatsen till superettan med sina 46 poäng. SIF är sju poäng efter med 39 och har även Karlstad BK med 42 poäng framför sig.

Nu möter SIF Karlslund på Jernvallens VM-arena och jagar naturligtvis en seger. Sporten direktsänder även den matchen som har avspark kl 17.00.

FAKTA/Inför GIF-matchen

Tabellbotten just nu

10) Nyköping – 27 poäng (–12)

11) Rynninge – 25 poäng (–21)

12) Team TG – 24 poäng (–15)

--------------------------

13) Sollentuna – 23 poäng (–4)

----------------------------

14) Gefle IF – 22 poäng (–14)

15) BK Forward – 17 poäng (–17)

16) Bodens BK – 17 poäng (–30)

(Tabellen gäller efter lördagens möte Nyköping–Rynninge 3–1. Övriga matcher för bottenlagen under söndagen är: Umeå–Forward, Linköping–Team TG, Vasalund–Sollentuna)

GIF efter uppehållet:

Carlstad United (b) 1–2 – 0 poäng

Vasalund (h) 3–3 – 1 poäng

Sandvikens IF (b) 1–4 – 0 poäng

Umeå (h) 1–2 – 0 poäng

Sylvia (b) 0–1 – 0 poäng

Team TG (b) – 3 poäng

Nyköping (h) 1–2 – 0 poäng

4 poäng på sju matcher.

Boden efter uppehållet:

Team TG (b) 0–0 – 1 poäng

Sollentuna (b) 3–2 – 3 poäng

Umeå (h) 1–1 – 1 poäng

Carlstad United (b) 1–3 – 0 poäng

Akropolis (h) 0–2 – 0 poäng

Vasalund (b) 1–2 – 0 poäng

Forward (b) 3–1 – 3 poäng

8 poäng på sju matcher.

GIF:s återstående program:

Idag: Boden (b, kl 15.00)

Lö 28 sept: Linköping (h)

Lö 5 okt: Rynninge (b)

Sö 13 okt: Akropolis (h)

Lö 19 okt: Forward (b)

Sö 27 okt: Karlslund (h)

Lö 2 sept: Sollentuna (b)