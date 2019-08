Gefle tog viktig poäng i 97:e minuten – men drabbades hårt av två huvudskador: "Jätteobehagligt"

Gefle IF låg under strecket när de åkte för att möta mittenlaget Bele Barkaby. Efter en svårspelad match lyckades Gefle IF kvittera och ta en rusktigt viktigt poäng i minut 90 + 7 (!) vilket gjorde att de tog sig upp en placering i tabellen och kravlade sig precis ovanför nedflyttningsstrecket.

– Det var jätteviktigt, säger Gefle IF:s Josefine Blom.