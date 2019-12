Gemytlig kväll med charmtrollet Robert Davi på The Church

Sandviken har haft många stjärnor på besök genom åren och under torsdagen var det så en rätt oväntad en. Robert Davi, som inte må vara känd till namn för alla, men många har troligen sett i åtminstone en av alla Hollywood-produktioner han deltagit i.

Till The Church kom han dock för att sjunga. Davi har nämligen en ny karriär som han började skissa på i samband med att han själv regisserade en film 2008 om ett doowop-band. Där sjöng Davi en låt och vips var bollen i rullning.

"När jag började sjunga igen var det som att släppas ut ur fängelset" förklarar han för Sandvikenpubliken innan han illustrerar musikens påverkan på honom med "You Make Me Feel So Young".

Det ledde till albumet "Davi Sings Sinatra" 2011 och sedermera turnerande, vilket bland annat gjorde att han träffade sin nya betydligt yngre fru i Estland som står bredvid scenen med deras nyfödda dotter.

Charmtrollet Davi kan verkligen konsten att få publiken att känna sig utvald. Han gör det genom flörtar i låtarna som "Get Me To The Church On Time", där han också petar in "Sean's Church" och syftar på ägaren med Afshari i efternamn. "Moonlight in Vermont" blir självklar: "Moonlight in Sandviken".

Extra roligt blir det när han ser kommunalrådet Peter Kärnström och utbrister: "Du är "the mayor", va? Du är för ung för att vara "the mayor!".

Davi fyller ut rummet med sin bastanta uppenbarelse och tuffa ansikte som gör att han inte behöver röra på sig särskilt mycket. I den här genren handlar det mer om att knäppa med fingrarna, se cool ut och vara en gentleman - en entertainer. Med det sagt sjunger han riktigt bra. Rösten är kraftfull och påminner inte så lite om Frank Sinatras, som Davi alltså också gjorde sin första film med 1977. Hans sätt att dra ut på de sista tonerna är nära nog identiskt med förebilden. Nog för att det finns många innan som efterapat Sinatra, och jag har inte koll på alla, men kan föreställa mig att Davi är bland de bättre. Och han gör ju faktiskt mycket mer än Frankie Boy som Dean Martin och Cole Porter.

Kvällen är fylld med välkända jazzstandards och klassiker ur den stora amerikanska sångboken. "Ain't A Kick In The Head", "Fly Me To The Moon", "My Way" och så vidare. Även om jag inte är någon croonernörd (de lär nog finnas) känner jag igen det mesta och tror den mogna publiken också har ett gott hum. Davi konstlar inte till det och han gör sin grej med den äran.

Är det som går snett för herr Davi då? Det skulle vara att han blir lite låtsats-putt blir han när han får sitt té kallt av managern Orlando.

En mycket gemytlig kväll.