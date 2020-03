GGIK- och Strömsbrospelaren som lade upp taktiken för "Miracle on Ice"

Jag vet en repris jag vill se – en med en gammal GGIK- och Strömsbrospelare som lade upp taktiken för århundradets idrottskräll, det som kom att kallas Miracle on Ice.

Inte den om fotbollssommaren 1994 – den är lysande. Inte heller den om när Waldner och grabbarna rev den kinesiska pingismuren – den är rysande.

Utan den här, den lilla nederländska "”Miracle on Ice – den okända historien” som glimtade förbi för nåt år sedan.

Miracel on Ice ja, då vet ni.

Det där amerikanska bragdsegern i ishockey av ett gäng collegegrabbarna som satte stopp för den CCCP-märkte segermaskinen.

I den här "Miracle on Ice – den okända historien” (som ingår i något av den nederländska versionen av Jens Linds Stopptid) stiger en rätt okänd hjälte fram. Inte Mike Eurozione, lagkaptenen som gjorde segermålet; inte demoncoachen Herb Brooks; inte Mark Johnson som var den stora stjärnan.

Utan...Hans Westberg.

Killen som hade spelade i tre säsonger i Gävle GIK i högsta serien och för all del en del innan dess också i Strömsbros IF:s orangea dress där i slutet av 50- och början av 60-talet.

Westberg från Vansbro, som numera bor i Göteborg, blev för nåt år sedan influgen till Amsterdam för att bli utsedd till hedersmedlem i det nederländska ishockeyförbundet i samband med att dokumentären släpptes.

Just det.

Nederländerna.

De Oreangea hockeykrigarna som visade hur man skulle göra för att besegra Vichtor Tichonovs röda hockeyarmé.

Inte för att de gjorde det själva. Utanför att Hans Westberg lade upp taktiken för h-u-r man skulle kunna besegra de oslagbara – och det var en taktik som Herb Brooks sedan använde i Lake Placid.

Så här var det. Westberg blev efter spelarkarriären tränare och fick 1977 det märkliga erbjudandet att bli förbundskapten för Nederländerna. Och sedan följde ett mindre hockeymirakel. Nederländerna vann C-VM 1978, B-VM året efter – och kvalade in till OS 1980.

Det fick sovjetiska landslaget att göra en kort turné i Nederländerna och spela två matcher mot Westbergs landslag. Det blev, bland annat, förlust med 3–15 i den första.

Men, hemmalagets chockstart i den första med stenhård forechecking gjorde att Nederländerna tog ledningen med 2–0 efter några minuter och ledde efter den första perioden med 3–1.

Den här insatsen ledde till att Hans Westberg bjöds in till ett tränarsymposium i Montreal som föreläsare under rubriken: "How to beat the Russians". I publiken satt den amerikanska OS-coachen Herb Brooks och hans assisterande tränare Craig Patrick. Och de lyssnade, på hur stenhårt arbete, hård forechecking – alltså anfall istället för att backa hem för att hålla siffrorna nere, var medlet.

Efteråt träffades Westberg, Brooks och Patrick och diskuterade vidare, med utgångspunkt ur Westbergs handskrivna lilla taktikbok.

I Lake Placid lyckades Nederländerna bli nia, samtidigt som USA stormade fram mot mötet med Sovjet – men då började Herb Brooks tvivla, det hade ju blivit brakförlust i en träningsmatch. Så han sökte upp upp Westberg på dennes hotellrum, de diskuterade – och i en intervju i Dalarnas Tidningar berättade Westberg nyligen:

"Jag sa till honom: Hur kommer du att känna dig om ni spelar som alla andra mot ryssarna och förlorar med 12–2. Du har jobbat så länge för att få ut all kraft i en match som den här, ska du då slänga bort det för medias skull?"

Alla vet hur det gick. Det som 1999 utsågs till Århundradets största idrottshändelse av Sports Illustrated.

Och i Dalarnas Tidningar berättade Hans Westerberg att telefonen ringde hemma i lägenheten en tid efter OS:

"Hej Hans, det är Herb. Du hade rätt om det här också."

