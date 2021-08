Ghazwan Numan tillbaka i Sandviken: "Jag tror att Bach också hade adhd"

Källarförrådet i Vallhov är kvar, och Ghazwan Numan har nycklarna, om han skulle behöva dem. Det var dit han var hänvisad när vi träffade honom senast, eftersom störningsjouren kom när han repade i sin lägenhet. Och han måste repa minst åtta timmar om dagen. Men just den här sommaren repar han mest i Kanalkyrkan, och han försäkrar att hans minsta problem är att hitta lokaler.

- Jag har 100 000 lokaler, jag kan repa var som helst.

- Nyligen jobbade jag på en liten livsmedelsbutik som min kusin har. Jag spelade i kassan när kunderna var ute i butiken och handlade. En gång var det en kund som gav mig en tvåhundring för det, skrattar Ghazwan.

Och berättar att han också bland annat har spelat medan han jobbat på ett LSS-boende. Pandemin har gjort det svårt för honom att få ihop pengar, så han har fått jobba med lite olika saker, i stället för att undervisa och ge konserter.

Senast vi träffades var 2015. Det handlade om kammarmusikfestivalen då också. Ghazwan skulle uppträda under programpunkten: "Möt några invandrare och deras kammarmusik!"

Jag var skadad överallt. Jag höll på att öva ihjäl mig.

Det var det enda som stod i programmet. Inte hans eller de andras namn. Inte vad de skulle spela. Förutom dessa namnlösa invandrare med ett glatt utropstecken presenterades alla andra musiker utförligt. Vi skrev om det då, och sedan träffade vi Ghazwan Numan, som visade källarförrådet där han övade. Var femte minut slocknade lyset därnere. Då blev han tvungen att avbryta sig för att gå och trycka på lampknappen. Han tyckte det var okej, men klagade över att det blev kallt och fuktigt därnere om vintrarna.

Hösten det året flyttade han till Malmö, dit han blivit antagen för att gå på musikhögskola. Under de sex år som har gått sedan dess har han tagit både en kandidat och en master. Men under en del av tiden har också hans kropp varit trasig av allt spelande.

- Jag var skadad överallt. Jag höll på att öva ihjäl mig. Jag kan stå och nöta saker i hundratals timmar utan att sluta.

Förra året fick han veta att han hade adhd. Efter det har han blivit bättre på att hitta lösningar och strategier för hur han både ska kunna öva så mycket som han vill men också ta hand om sig själv.

- Jag är mer medveten om min koncentration nu och hur den fungerar. Tidigare var det som att jag gasade med handbromsen i.

Han tränar fortfarande minst åtta timmar om dagen. Men han försäkrar att han nu gör det på ett sätt som inte är dåligt för honom.

- Jag vill inte leva något annat liv. Musiken och violan är allt för mig. Det är så jag fungerar, säger Ghazwan Numan.

- Det är ett måste. Men det är inte ett måste för att någon tvingar mig. Det är ett måste för att jag älskar det.

Han säger att han inte hade förväntat sig att han skulle spela i Sandviken igen. Men han var rastlös och hade "inget som funkade just nu", kom att tänka på kammarmusikföreningen i Sandviken och ringde ett samtal. De hade glömt bort honom, eller trodde att han hade slutat spela.

- Jag har ju varit borta i sex år, så det är inte så konstigt.

Men föreningen lovade att kolla vad de kunde göra, och efter ett tag ringde Mats Widlund, en av de konstnärliga ledarna för festivalen, upp.

När han spelade senast spelade han irakisk musik, som programmet ju utlovat. Men han passade också på att spela en menuett av Bach, från hans cellosvit nummer 2. I år ska han spela hela sviten på sin viola, alla sju satser.

- Den gången kunde jag inte det, men nu, efter sex år, kan jag det.

Vad är ditt förhållande till Bach?

- Pappa! Eller farfar. Eller gammelmorfar. Som är go'!

- Han ser så tjurig ut på alla bilderna, hahaha! Och hans musik är så kyrklig, jag vet inte... Men han är pappa till musiken. Han skrev så mycket musik. Om du skulle lyssna på allt skulle det ta hundra år. Jag antar att han hade adhd han också, för han gjorde inget annat än musik.

Ghazwan berättar att han har hatat Bach. När han kom till Sverige och började spela så lärde han sig fiol med hjälp av Paganini. En av hans elever hade skrivit en lärobok för nybörjare och Ghazwan Numan var såld. Så när han kom till kulturskolan frågade han såklart "Har ni något av Paganini?". Han minns fortfarande sekunden när hans lärare svarade: "No, we have Bach".

Men man måste lära sig gå innan man kan börja springa, säger Ghazwan, och man fortsätter dessutom upptäcka nya saker med Bach hela tiden. Det är musik som kräver musikalisk kreativitet. Bach skrev inte så mycket instruktioner till musikern som till exempel Mahler, som var mycket noga med hur allt skulle tolkas. Bach skrev bara noterna. Resten är fritt för musikerna att själva hantera.

- Så man kan spela det rakt igenom om man vill. Men att skapa musik av det - det är konst.

Även om kammarmusikfestivalen börjar under torsdagen är det först på avslutningskavalkaden på lördag som Ghazwan Numan ska uppträda. Dels då med Bach, och dels, faktiskt, med en kompis till hans älskade Paganini: Henri Vieuxtemps.

- Det är min musik! Mycket vibrato, mycket glissando, mycket power. Smörigt som fan hahaha! Och svårt som fan också! Men den är bra! Jag spelade den på min examenskonsert i våras.

Kammarmusik invigningskonsert

Musikverket, Sandviken, torsdag

Wolfgang Amadeus Mozart: Tema med variationer

Tobias Carron / Mats Widlund

Clara Schumann: Tre romanser för violin och piano

Jonna Simonsson / Thomas Rudberg

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Valhallakvintetten

Felix Mendelssohn: Pianotrio 1 i d-moll

Jonna Simonsson / Filip Lundberg / Thomas Rudberg

Dmitri Shostakovich: Stråkkvartett nr 3 i F-dur

Weberkvartetten

Kammarfestivalen pågår till och med lördag.

Fullständigt program hittar du på www.kammarmusik.org.