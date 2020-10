GIF tappade allt efter finfin första halvlek – då blev betygen så här

Gefle IF–Karlslund 2–3 (2–0)

Första halvlek: 1–0 (15) Iu Ranera, nickade in Jacob Ejerblads fina högerinlägg, 2–0 (30) Jacob Hjelte, gick fri efter finfin framspelning från Erik Granat, 2–1 (54) Martin Springfeldt, drog in returen sedan Tim Markström räddat, 2–2 (65) Sermed Habib, distansskott som svävade in, 2–3 (74) Rickson Mansiamina, stötte in bollen efter upprullning på högersidan.

Varningar, GIF: Jacob Ejerblad (8), Axel Näsholm (56). Karlslund: Helmer Andersson (61).

Hörnor: 6–2 (1–2).

Domare: Jasmin Svraka.

Publik: 50.

Gefle IF (4–3–3)

Målvakt

Tim Markström 3

Försvar

Jacob Ejerblad 3

Amadou Kalabane 2

Kevin Persson 2

Albin Lohikangas 2

Mittfält

Erik Granat (69) 4

Iu Ranera (84) 4

Sebastian Sandlund (78) 4

Anfall

Jacob Hjelte (84) 3

Isac Lidberg 2

Axel Näsholm (69) 3

Ersättare

Tshutshu Tshakasua (69) –

Oskar Karlsson (78) –

Måns Berggren (84) –

Nisse Nilsson (84) –

Spelade ej: William Lindkvist (mv), Ibrahim Alhassan, .

Snittbetyg: 2,91.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.