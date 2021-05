GIF tappade det mesta men tog poäng till slut – här är spelarbetygen

Gefle IF–Umeå 2–2 (1–0)

Målen: 1–0 (37) Pontus Jonsson, sköt direkt sedan Leo Englund stått för förarbetet och skickat in bollen från höger, 1–1 (56) Tarik Hamza, stötte in bollen vid bortre stolpen efter en frispark, 1–2 (63) Adam Chennoufi, mötte med ett tillslag stolpe in efter Linus Marklunds fina högerinlägg, 2–2 (80) Isac Lidberg, borrade in bollen i bortre hörnet efter Hjeltes inspel.

Varningar, GIF: Leoe Englund (35), Oskar Karlsson (44).Umeå: Emmanuel Yeboah (35), Linus Marklund (46), Adam Chennoufi (64).

Hörnor: 1–3 (1–1).

Domare: Dino Demo.

Publik: 0.

Gefle IF (3-4-3)

Målvakt

Tim Markström 3

Försvar

Linus Sahlin 2

Kevin Persson 3

Amadou Kalabane 3

Mittfält

Tshutshu Tshakasua (68) 2

Oskar Karlsson (86) 3

Erik Granat 4

Albin Lohikangas 3

Anfall

Jacob Hjelte (86) 3

Leo Englund 3

Pontus Jonsson (79) 3

Ersättare

Isac Lidberg (68) –

Ibrahim Alhassan (79) –

Sebastian Friman (86) –

Axel Näsholm (86) –

Spelade ej: William Lindkvist (mv), Nils Nilsson, Emin Gadzo.

Snittbetyg: 2,91.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.