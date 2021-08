GIF tappade matchen mot topplaget trots drömstart – då blev spelarbetygen så här

Matchfakta

Dalkurd–Gefle IF 2–1 (1–1)

Målen: 0–1 (4) Tshutshu Tshakasua, brakade in bollen efter en hörna där en hemmaförsvarare slog hål i luften, 1–1 (22) Koen Kostons, nickade snyggt in frispark från höger, 2–1 (52) Irfan Jasarevic, fick ostört nicka in bollen på högerhörna efter markeringsmiss.

Hörnor: 4–1 (1–1).

Varning, Dalkurd: Christoffer Styffe (61), Haron Ahmed Zubair (83), Koen Kostons (90+1). GIF: Amadou Kalabane (83).

Domare: Pontus Olofsson, Skellefteå.

Publik: 500.

Gefle IF (4–4–2)

Målvakt

Tim Markström 3

Försvar

Nisse Nilsson 3

Amadou Kalabane 3

Kevin Persson 3

Albin Lohikangas 3

Mittfält

Pontus Jonsson (17) –

Erik Granat 2

Sebastian Sandlund 2

Sebastian Friman (83) 2

Anfall

Tshutshu Tshakasua (73) 3

Jacob Hjelte (19) –

Ersättare

Gustav Nordh (17) 3

Ibrahim Alhassan (19, ut 83) 1

Oskar Karlsson (73) –

Linus Sahlin (83) –

Theodor Hansemon (83) –

Spelade ej: William Lindkvist (mv), Emin Gadzo.

Snittbetyg: 2,15.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.