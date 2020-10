GIF-tränarens svar på klubbens önskan om längre kontrakt – så ser Micke Bengtsson på framtiden

I en intervju tidigare i veckan var Andreas Dahlén, sportsligt ansvarig i styrelsen, tydlig med att klubbens ambition är att få till ett avtal på längre sikt än det 1+1-kontrakt som Micke Bengtsson skrev på inför denna säsong.

Nu förklarar Bengtsson själv att hans ambition och vilja är att stanna kvar i GIF – även på lång sikt.

– Det vill jag gärna göra. Men det är viktigt att komma överens om hur ett längre samarbete ska se ut. Att ha en gemensam strategi framåt, säger Bengtsson inför lördagsträningen som ska förbereda laget för hemmamatchen mot IFK Luleå på söndagseftermiddagen.

Vad handlar det om för strategi?

– Det handlar om vilka ambitioner som finns, och förstås också vad jag kräver från min sida. Vart ska vi? Vad vill vi? Parallellt måste föreningen jobba med de bitar som gör att vi kan bli starkare, ska vi nå superettan eller om damlaget ska nå elitettan så startar allt med breddverksamheten.

Ditt eget personliga mål är att få träna ett lag på SEF-nivå?

– Det är klart att jag skulle vilja det, det vore fantastiskt att få vara en elittränare på det viset. Och det vore ju underbart att få göra det med Gefle IF. Sedan hur lång tid det ska ta, det är svårare att säga. Att säga att Gefle IF ska spela i superettan om ett eller kanske två år... jag ser i nuläget inte riktigt hur det ska gå till om jag ska vara ärlig... men vi har kommit en bra bit på vägen redan under det här första året. Och jag tror så här, att om vi får fortsätta att jobba vidare på den grund vi börjat bygga så kommer det där att komma automatiskt.

– Vi vill skapa en miljö där spelarna känner att dom kan utvecklas och där dom trivs. Om spelare mår bra som presterar dom bättre, det är så det fungerar.

Du pendlar till Gävle från Sundsvall, det fungerar för dig och är inget som skulle vara problematiskt för dig om du skulle skriva ett längre kontrakt?

– Ja, det fungerar absolut. Hela familjen är fotbollsnördar, mina två söner och även min fru som själv spelat och som är aktiv i en förening uppe i Sundsvall. Så det finns en förståelse för det här. Gjorde det inte det skulle det inte funka.

– Sedan har jag ju dubbelt boende också, jag har en lägenhet i Gävle också. Det gäller att hitta tiden då jag kan åka hem emellanåt.

Hur långt kontrakt skulle du vilja ha?

– Det är jättesvårt att säga, hur lång tid behöver man för att nå målen?

Det är åtta matcher kvar för GIF den här säsongen, ni samtalar om framtiden redan förstås?

– Ja, vi har haft ett antal möten redan, främst jag och Andreas Dahlén.

Hur ser du på avslutningen av den här säsongen då, ni ligger på en stabil mittenplacering och kan varken åka ur eller gå upp.

– Rent teoretiskt finns kanske möjlighet att både åka ur och gå upp, men det är ju inte så troligt. Men för mig är avslutningen jätteviktig ändå. Jobbet med att sätta en idé och en identitet pågår varje dag och i den processen är varje match betydelsefull. Vi har kommit en bit, men det är lika viktigt att vi fortsätter göra rätt saker.

Mot IFK Luleå saknas Albin Lohikangas som inte är riktigt frisk och Nils Eriksson som dras med sin skada.

LIVE-TV söndag 13.55: Gefle tar emot Luleå hemma på Gavlevallen – se matchen här