Global kvinnoförening jubilerar i Sandviken – firades med middag

I november 1973 sattes hjulet i rullning i Sandviken. Ett 20-tal kvinnor träffades och en styrelse tillsattes. 1974 hölls det första officiella mötet i Sandviken och i november samma år fick klubben sitt så kallade charterbrev vid en ceremoni i Sandvikens kyrka.

Inner Wheel, som grundades i England 1924 och kom till Sverige 1949, är en av världens största kvinnoorganisationer, med över 100 000 medlemmar i fler än 100 länder. Sverige är med sina 3 600 medlemmar det femte största landet inom organisationen.

Internationellt är Inner Wheel aktivt inom FN (Förenta Nationerna) som en icke statlig organisation (NGO) med konsultativ status. Representanter från Inner Wheel deltar aktivt på möten i New York, Wien och Genève.

Inner Wheel samlar in medel och är engagerade i olika hjälpprojekt både lokalt, nationellt och internationellt.

Lokalt i Sandviken är Julhjälpen och barnmorskan på SFI (svenska för invandrare) exempel på projekt. Nationellt och internationellt kan sponsringen av Tullens narkotikasökhundar, Garissaprojektet för utsatta flickor i Kenya och insamlingar till Inner Wheel Doctors verksamhet i Kenya nämnas.

"Inner Wheel Sandviken fyller 45 och fortsätter att fylla en viktig funktion i dagens samhälle, både internationellt och lokalt. Vi kan känna oss stolta att få vara en del i ett av världens största och viktigaste nätverk av och för kvinnor", sa Sandviken Inner Wheels förra president, Kerstin Jonsson, avslutningsvis i sitt tal på 45-års kalaset.

Alla kvinnor som ställer upp på Inner Wheels principer med ledorden vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse är välkomna som medlemmar!

Läsartext: Evelina Jigsäter