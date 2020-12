Göransson Cup ställs in för första gången: "Det är supertufft – det handlar om miljonbelopp"

Sandvikens IF:s klubbchef Anders Eriksson menar att man varit positiva till att köra in i det sista och har verkligen gjort allt för att hålla liv i drömmen om att kunna anordna Göransson Cup för ungdomarnas skull. Men i veckan tvingades de inse att läget i samhället är för ansträngt just nu – och därmed ställa in Göransson Cup för första gången.

– Det är ju supertufft samtidigt som vi har hållit oss in i det sista med att ställa in. Vi har försökt och velat tro och hoppats på att det ska gå. Men sen har det bara eskalerat med nya restriktioner och vi har tvingats inse att det blir ohållbart.

Lokala smittskyddet gav godkänt till att anordna en coronasäkrad innebandycup i oktober. Den utförde SIF proffsigt och fick därefter också godkänt att börja planera för fotbollscup. Men det var då. Mycket har hänt i utvecklingen av covid-19 sedan dess.

– Eftersom innebandycupen blev så bra fick vi grönt ljus, när andravågen kom blev det ett annat läge, vi vill inte riskera någonting och vara en orsak till ökad smittspridning. Det känns på så sätt bra. Det jobbiga är ekonomin, det slår extremt hårt ekonomiskt, där får vi jobba med om man kommer kunna få något stöd för evenemangsbortfall. Vi vet inte än om det kommer nya stöd, blir det inte så kommer vi få det supertufft.

Hur tufft?

– Det handlar om miljonbelopp. Det är stora pengar som påverkar vår budget jättemycket, vi får bara hoppas att det kommer möjligheter för kompensationsstöd. Vi klarar 2020 ganska bra eftersom vi hann genomföra Göransson cup i januari och innebandycupen i mindre skala, då slog det inte lika hårt. Det här påverkar ju i betydligt större utsträckning än så.

Göransson Cup brukar sysselsätta över 300 ungdomslag sista helgen i januari normalt sett. Nu hade man räknat med 190 lag för att kunna utföra cupen så coronasäkert som möjligt – och hade flera lag på reservlistan. Intresset var stort trots samhällsläget. Därför tynger det Eriksson lite extra att inte kunna erbjuda ungdomarna något att se fram emot.

– Det är såklart trist både att inte kunna genomföra. Vi har ju hållit förhoppningarna uppe mot lagen, det har kommit många funderingar på mail och bara fåtal har dragit sig ur, men de flesta hållit tummarna att det skulle gå.

– Det är första gången sedan starten som vi tvingas ställa in cupen. De har ju några år på nacken nu, första gången vi hade det som då hette Tidningscupen för ungdomar var 2007, innan det var det bara seniorer som spelade. Det är tråkigt, för kontinuitet är viktigt och man blir orolig hur det ska påverka. Förhoppningsvis finns suget kvar nästa år, i och med att alla cuper är inställda. Det vore värre om man tappar sin position gentemot andra men jag tror och hoppas att alla lag kommer tillbaka nästa år.

Har ni något annat på gång för att på något sätt kompensera det ekonomiska bortfallet?

– Nej, vi får hoppas att vi kan jobba bra med våra ordinarie intäkter med sponsring, företag och näringsliv för kommande år, det är tufft läge för alla. Det handlar om att skära i kostnader och att anpassa kostymen efter intäkterna. Vi kommer att fixa detta, men det är tråkigt.