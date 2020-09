GRANSKNING: De fostrar flest spelare i damernas elitserie – söder krossar norr: "Borde finnas potential"

Skirö AIK, Kareby IS och Tranås BoIS. Det är trion av klubbar som har fostrat överlägset flest spelare i damernas elitserie av i dag. Fyra på listan (som finns i botten av artikeln) är sedan Villa Lidköping BK, vilket tillför ytterligare till vad som är ett obestridligt faktum: Det är klubbarna i södra Sverige som får svensk dambandy att snurra på elitnivå.

Skirö AIK, som toppar listan, har i dagsläget 19 egenfostrade spelare i elitserien.

– Skirö har en fantastiskt bra flick- och ungdomsverksamhet. Föreningen har också ställt upp och satsat lika mycket på flickorna som killarna, säger Jonas Nilsson.

Han var med och startade Skirö AIK:s satsning på flick- och dambandy under 2000-talets senare halva. Sedan ett par år tillbaka har han inte längre någon aktiv roll i föreningen. I stället följer han dottern Emma Nilsson, som gjorde flytten från Skirö till AIK inför förra säsongen, så nära det går.

– Vi har haft jäkligt duktiga ungdomsledare på flicksidan. De kanske inte var de allra bästa spelarna, men de var och är väldigt engagerade. De brinner för det här, säger Jonas Nilsson, som menar att engagemanget har lockat många flickor till att börja spela.

– Ända från bandyskolan satsade vi jättemycket på rena tjejgrupper, för då får tjejerna mer plats. Det tror jag är A och O. Annars är det alltid någon kille som är stor och stark och kör över tjejerna.

Det går inte att ha två elitlag på damsidan i Småland. Tyvärr får vi inte behålla spelarna.

Med sin starka ställning på flicksidan är Skirö AIK dambandyns motsvarighet till Smålandskollegan Vetlanda BK, som på herrsidan brukar kallas "talangfabriken". Klubben har spelat mängder av ungdomsfinaler på senare år och så sent som i vintras blev Skirö SM-tvåa i F17.

Däremot har (det mycket unga) A-laget svårt att hävda sig i toppskiktet av elitserien. I sammanhanget kan det också tyckas anmärkningsvärt att Tranås BoIS, grannen i norra Småland som fostrat elva spelare i dagens elitserie, "bara" huserar i allsvenskan. Jonas Nilsson har dock sin bild klar.

– Det går inte att ha två elitlag på damsidan i Småland. Tyvärr får vi inte behålla spelarna när skolor och dylikt i större städer lockar, säger han.

Varför är det just i söder som dambandyn är så stark, tror du?

– Det fattar jag egentligen inte. Och egentligen är det likadant på killsidan, med Vetlanda och Villa. Det kan väl inte vara nåt i vattnet? säger Jonas Nilsson.

För även under toppkvartetten är det i Sveriges sydligare delar som dambandyn dominerar totalt. Av topp tio-klubbarna är det bara en som verkar norr om Västerås – Söråkers IF i Sundsvallstrakten, som bland annat fostrat VSK:s lagkapten och världsspelare Malin Persson.

Stark bandymark som Hälsingland, där det på herrsidan finns tre elitserieklubbar (Bollnäs, Broberg och Edsbyn) och Ljusdal i allsvenskan, har bara tre exporter i damernas elitserie – landslagsstjärnan Linnéa Larsson i AIK, Matilda Öhman i Sandviken (båda från Ljusdal) och Skutskär-spelaren Elin Öqvist från Bollnäs.

Kanske kan Bollnäs och Edsbyns nysatsningar få Hälsingland att vakna igen, men Jonas Nilsson tycker överlag att norra Sverige har att fundera på gällande dambandyn.

– Det borde finnas potential i alla fall. Hockeyn kanske är starkare där och längst upp i norr är det ju sådana jäkla avstånd, men det borde gå att få fram mer talanger, säger han.

FAKTA

Här är klubbarna som fostrat spelarna i dagens elitserie

19 spelare: Skirö AIK.

17 spelare: Kareby IS.

11 spelare: Tranås BoIS.

7 spelare: Villa Lidköping BK.

6 spelare: Söråkers IF, Surte BK, Kållereds SK, Västerås SK, Record Irkutsk (Ryssland).

4 spelare: Sunvära SK, Mölndal Bandy.

3 spelare: Hammarby IF, Falu BS, Nässjö IF, Sandvikens AIK, Grycksbo IF, Skutskärs IF.

2 spelare: Ljusdals BK, Strömsbro IF, Zorkij (Ryssland), GT/76, IFK Skoghall, Kalix Bandy, Gripen Trollhättan BK, Borgå Akilles (Finland), Karlsbyhedens IK, IFK Rättvik, Otterbäckens BK, Haslum IL (Norge).

1 spelare: Veiterä (Finland), Östersunds BS, Härnösands AIK, Nadezha (Ryssland), SIF Norrtelje, Blåsut BK, Mosseruds GF, IK Viking, Västanfors IF, Svartbjörnsbyns IF, Botnia (Finland), Frillesås BK, Åby/Tjureda IF, Katrineholm/Värmbol BS, Grängesbergs BK, Brynäs IF (OBS, hockeyklubben), Bollnäs GIF, IFK Vänersborg, Hauger BK (Norge), Köpings IS, LRK Tornio (Finland), Åtvidabergs BK.

... och här är elitserieklubbarna som har flest egna produkter i laget

1. KS Bandy: 18 spelare (observera att KS Bandy är en hopslagning av Kareby IS och Surte BK).

2. Skirö AIK: 15 spelare.

3. Villa Lidköping: 7 spelare.

4. Västerås SK: 6 spelare.

5. Mölndal Bandy: 4 spelare.

6. Skutskärs IF och Sandvikens AIK: 2 spelare.

7. AIK: 0 spelare.