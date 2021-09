Gratis lovaktiviteter får bidrag av kommunen

Föreningarna kan själva ansöka om pengar, som ska gå till olika aktiviteter inom idrott, kultur och fritid.

– Vi är glada över att kunna ge fortsatt stöd till vårt föreningsliv och erbjuda lovaktiviteter för barn och unga. I och med coronapandemin är det viktigare än någonsin att stimulera en aktiv fritid under trygga former, säger Hanna Krantz, enhetschef Konst och Kultur hos Livsmiljö Gävle.

Föreningar som kan ansöka ska anordna gratis aktiviteter och rikta in sig till barn och unga mellan 6 och 15 år. Ansökningarna skickas in via kommunens hemsida.