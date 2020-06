GUIDE: Frågor och svar om livefotbollen hos Arbetarbladet – här är ALLT du behöver för att se premiärerna i helgen

Jag har ju papperstidningen, då borde väl detta ingå?

– Självklart. Det enda du behöver göra då är att aktivera ditt digitala konto på arbetarbladet.se. Det gör du HÄR.

Pluskund då, hur blir man det?

– Jätteenkelt, du går bara in via denna länk.

Var sänds matcherna?

– Samtliga matcher den här säsongen för Gefle IF och Sandvikens IF i Ettan och Sandvikens IF i Elitettan livesänds på arbetarbladet.se för våra pluskunder. Vill du se Ettan och Elitettan i sin helhet, det vill säga alla matcher, så sänds dessa på sportexpressenplay.se.

Hur får man hjälp om det strular?

– Vår kundtjänst har öppet vardagar på kontorstid. Dit kan man skriva eller ringa. För att vara helt på den säkra sidan, kolla så att du kan logga in redan redan innan helgen när fotbollen sätter igång. Här är direktlänken till Arbetarbladets kundservice.

Hur kan jag förbereda min telefon eller min läsplatta på bästa sätt?

– Se till att ha den senaste systemuppdateringen installerad på din enhet, samt den senaste versionen av Arbetarbladet-appen.

Hur tar man bilden från sin lilla telefon eller dator till sin stora TV?

– Från datorn till teven är det enklast med en HDMI-kabel.

– Har du en Apple TV så går det att skicka bilden från din enhet upp på din TV.

– Vår app stödjer tyvärr inte chromecast, men det går ändå att casta om du gör det från webbläsaren på telefonen, paddan eller datorn (arbetarbladet.se) istället för från appen.