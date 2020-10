Guldkorn finns om man vet var: Vår filmexpert tipsar om lagom läskiga filmer

Streamingtjänsterna jobbar hårt i oktober för att tillgodose den fanatiske skräckfilmsälskaren. Netflix marknadsför skräckserien "The Haunting of Bly Manor" som fungerar som en spinoff till fjolårets största thriller-snackis "The Haunting of Hill House" och HBO stoltserar med "Fear the walking dead" och skräck-drama hybriden "Lovecraft Country".

Men, på långfilmsidan kan streamingtjänsterna kännas lite torftiga. Cineasterna, som är de svenska bibliotekens egna streamingtjänst, är i dagsläget herre på täppan av kvalitetsfilm och således också stark utmanare inom skräckgenren. Tjänsten är helt gratis för varje person som innehar ett lånekort på närliggande bibliotek och utbudet är rena festen för skräckfilmsfanatikerna. Här trängs klassiker med nyare filmer och det är en ynnest att scrolla genom det rigorösa utbudet. Här återfinns bland annat den turkiska och moderna body-horror klassikern "Baskin", 2020 års thrillerhöjdare "Come to daddy" med en utmärkt Elijah Wood i huvudrollen, den tyska impressionistiska "The Cabinet of Dr Caligari" från 1920 (som slår samtliga moderna skräckfilmer på fingrarna såhär 100 år senare) och den sydkoreanska zombierullen "Train to Busan". Cineasterna är verkligen värda att kolla upp, framförallt när det kommer till genrefilm.

Annars är allt som vanligt när det kommer till skräckfilm. Det bästa ögongodiset måste man köpa hem på klassisk dvd eller blu-ray. För att nå den ultimata halloweenkvällen man kan tänka sig gäller det att veta var man skall grotta ned sig.

Det svenska filmbolaget Njuta films och Studio S (samma bolag men två etiketter) är experter på att ta in smalare skräckfilm till sitt digra sortiment. De säljer mycket dvd och blu-ray och anordnar även landets enda skräckfilmsfestival Monsters of Film med inbjudna gäster, föreläsningar och seminarium i Stockholm.

Förutom att plocka poäng för sitt hårda arbete att visa upp skräckfilm och rysare som inte ser dagens ljus på varje streamingtjänst på nätet, är både Njuta Films och Studio S skickliga på att leta efter produktioner som inte enbart härstammar från det stora landet i väst.

Den senaste i raden av filmer som får ögonen att rulla bakåt av hänförelse är den nysläppta belgiska zombie-rysaren "Yummy". Det är en skojfrisk blandning av kärleksdrama, slapstickkomedi och zombiesplatter. En riktig vitamininjektion i en genre man blivit matad med sedan unga år och det var verkligen på tiden, för "Yummy" är en riktig höjdare.

Två andra filmer som passar perfekt till Halloween-myset är också dem från Njutafilms respektive Studio S. "Trespassers" har ett till synes standardiserat skräckfilmsupplägg men överraskar både en och två gånger innan eftertexterna börjar rulla. Här har skräckfilms-goret lämnats till förmån för ett mer dramatiskt upplägg mellan ungdomar och deras förehavanden. I ett övergivet hus mitt ute i ödemarken möter de den lokala polispatrullen och någonting är inte riktigt som det ska. "Trespassers" är en frisk fläkt i genren och återfinns enbart på köp- eller hyrfilm.

'We summon the darkness' är en uppfriskande mix mellan 80-tals hårdrock, sektmord och "Home Alone"-humor.

Vill man verkligen bli överraskad i mörkret skall man avsluta sitt halloweenfirande med den härligt inspirerande filmen "We summon the darkness", från Njutafilms. Det är en uppfriskande mix mellan 80-tals hårdrock, sektmord och "Home Alone"-humor. Den balanserar fint på den klassiska skräckfilmseggen mellan nattsvart komedi och absurt rysliga undertoner och den gamle Jackass-stjärnan Johnny Knoxville är faktisk riktigt bra i en av de bärande rollerna.

Det kan vara lite knivigt att hitta den rätta rysningen som ger kalla kårar längs ryggraden men den som söker, han skall finna. Så, låt tänderna skallra, dörrarna gnissla och de kalla vindarna blåsa genom ben och märg. Halloween är här och nu kan vi äntligen frossa i skräckfilm. Mycket nöje!

Christian Stjernström

bor i Kungsgården, är disc-jockey, magister i film- och litteraturvetenskap och högstadielärare i Sandviken.