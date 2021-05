Guldmeriterad topptränare från Finland tar över Brynäs: ”Ska försöka ta hand om alla”

På onsdagsförmiddagen tog Josef Boumedienne bilen upp till Gävle och klev åter in i Brynäs omklädningsrum för att förmedla nyheter till spelartruppen. Laget har fått en ny tränare.

Snart 47-årige Mikko Manner, som just nu befinner sig i Riga på hockey-VM, tar över Brynäs IF var Boumediennes budskap till spelarna och ledarna.

– Det är en stor ära. Jag ska försöka ta hand om alla runt omkring mig och se till att de mår bra och att alla ska känna att just deras roll är viktig, säger Mikko Manner själv i ett pressmeddelande.

Det är Boumedienne, med sina finska kontakter (han har själv spelat i Kärpät bland annat) som löst den nya tränaren. Boumedienne beskriver Mikko Manner som ”en trygg ledare som har tagit tjuren vid hornen i det här annorlunda läget och vi hjälps alla åt för att komma framåt i det här”.

Mikko Manner ser fram emot nya jobbet.

– Jag har kollat mycket svensk hockey de senaste åren och jag följde Brynäs i kvalet. Jag känner Tomi Sallinen sen tidigare och har så klart bra koll på spelare som Greg Scott, Simon Bertilsson och Anton Rödin, säger Mikko Manner i ett pressmeddelande.

Meriterade Manner, ursprungligen från Vasa har varit tränare Kärpät i Uleåborg i åtta år – och vunnit tre guld. Det senaste från säsongen 2017/18, som också var hans första som huvudcoach i klubben. Innan dess var han assisterande tränare i Kärpät.

Nu är han färdig i Kärpät, lämnar Finland och flyttar till Sverige och Gävle. Kontraktet med Brynäs är skrivet på två år. Mikko Manner, som just nu står i Finlands bås under VM i Riga, beräknas anlända till Brynäs under sommaren.

– Jag kommer och hälsar på först och sedan flyttar jag över i augusti. Det finns många duktiga spelare i Brynäs och jag tror att vi kan vara ett riktigt bra lag redan nästa år, säger han.

– Min filosofi är nog en blandning av svensk och finsk hockey. Jag vill att vi ska vara aggressiva och vända spelet snabbt, men också att alla fem på isen ska spela tätt, att vi samlar ihop oss och går tillsammans och att alla fem ska vara involverade i spelet. Det ska var organiserat, men vi ska också våga spela och det ska finnas utrymme för individuella spelare att fatta sina egna beslut, säger han i pressmeddelandet.

De senaste åren har Manner, utöver jobbet som headcoach i Kärpät, varit assisterande tränare till förbundskapten Jukka Jalonen i finska landslaget. Med VM-guldet 2019 som den största framgången.

Sitt första år som huvudtränare i Kärpät, säsongen 2017/18 vann han guld direkt, och blev också utsedd till årets tränare i Finland. Totalt har han tre ligaguld med Kärpät sedan 2014. Men årets säsong blev en besvikelse. För några veckor sedan åkte klubben ut redan i kvartsfinalen mot HIFK och Manner beskrev det själv som ett fiasko.

– Det är en flopp. Som storklubb borde vi vara bättre. Det är en fiaskosäsong. Jag fick inte laget att spela på den nivå som vi borde, sa han enligt finska yle.fi.

Nu återstår att se vad han kan göra med Brynäs IF.

Josef Boumedienne berättar att han ser en tränare med ett modernt ledarskap.

– Han tror på att få alla människor runt laget att må bra och att skapa en miljö för att få alla att prestera. Sen har det varit viktigt för mig att få hit en tränare som har vunnit tidigare och som vet vad som krävs för att vinna på högsta nivå. Mikko är dessutom väldigt begåvad speltaktiskt, säger Josef Boumedienne.

Senast Brynäs hade en finländsk tränare var hösten 2002 då Esko Nokelainen kom in men tidigt fick sparken.