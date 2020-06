Habia i Söderfors varslar 25: "Vi börjar förhandla imorgon"

Företaget har inte berörts så väldigt mycket av den rådande pandemin i världen utan varslen har främst andra orsaker.

– Vi har haft en period av väldigt bra aktivitet under 2019 för Söderfors del. Den har sjunkit och vi har mindre att göra helt enkelt, säger Carl Modigh, vd Habia Cable AB.

Företaget har idag cirka 190 anställda i Sverige varav 180 jobbar i Söderfors.

Under 2018 tecknades en 100 miljoners order för offshoreindustrin som levererades under 2019. Orderingången var även hög under förra året.

– Det här är egentligen inte kopplat till Corona, det är klart, hade det inte varit för den hade vi nog haft lite bättre beläggning, säger Carl Modigh.

Enligt honom är det kopplat till företagets projektaffärer som går ned för tillfället.

Varslet ligger inom hela företaget men huvuddelen berör Söderfors som är den största och enda produktionsenheten i Sverige.

Pandemin har inte stört råvaruförsörjningen eller utleveranser. En del kunder har haft förseningar av sina beställningar men då har det i huvudsak berott på faktorer på respektive marknad hos kunden och varit ytterst marginella störningar.

– Det är enskilda kunder som har drabbats. Lyckligtvis är det heller inte någon i personalen som insjuknat i covid-19, vad vi fått veta, säger han.

Varför söker ni inte stöd för korttidspermitteringar?

– Vi är tveksamma till om vi skulle uppfylla kraven i reglerna om korttidsarbete. Korttidsarbete, som det är utformat nu, är till för att hantera tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Vår nedgång i beläggningen är hittills huvudsakligen kopplad till att mängden stora projektaffärer sjunkit, och det gjorde den innan coronakrisen och konjunkturnedgången, säger Carl Modigh.

Såväl företaget som personalorganisationerna är angelägna att snabbt komma igång med förhandlingar.

– Vi börjar förhandlingar imorgon onsdag och det handlar om 15 kollektivanställda och 10 anställda på tjänstemannasidan, säger Linda Friberg, klubbordförande IF Metall på Habia.

– Vi får sikta in oss på förhandlingar nu och försöka göra det bästa av situationen och vi vill att det här ska vara klart så fort som möjligt för medlemmarnas skull, säger Linda Friberg.

Inom Habia är fördelningen 83 tjänstemän och 107 kollektivanställda.

För tjänstemännen som organiseras i fackföreningen Unionen är Marcus Jonsson klubbordförande.

– Korttidspermitteringar hade varit att föredra för oss, men nu blir det inte så, säger han.

Varslet gäller fram till augusti och målet enligt Marcus Jonsson är att förhandlingarna ska vara avslutade under juni månad.

Habia Cable AB ingår i Beijer Alma koncernen där även Lesjöfors och Beijer Tech ingår. Koncernen genomförde aktieutdelning till sina aktieägare för 2019 vid årsstämman 2020, även om man sänkte den från fem kronor och tio öre till två kronor och femtio öre.

Det hade dock inte hindrat Habia Cable att ansöka eftersom de inte genomfört någon utdelning till ägarbolaget Beijer Alma, men hade ändå inte grund för att söka då nedgången inte beror på pandemin.

I början av maj 2020 meddelade Tillväxtverket att företag som ger aktieutdelning stoppas från att söka coronastöd i form av permitteringsstöd.

Företaget omsatte enligt senaste bokslutet för 2018 151 miljoner och gjorde ett positivt resultat på 11 miljoner efter finansiella poster.