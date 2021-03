Hägerborn: Brynäs fick betala för coronauppehållet – så måste det väl vara...

För ett tag sedan skrev jag att Leksand aldrig varit så mycket bättre än Brynäs som nu, det efter en hemmaklassikermatch som faktiskt bara slutade med 6–5-förlust efter en liten Brynässpurt.

Men det man såg på isen skvallrade om en större skillnad.

Om ett mer genomtänkt grundspel, en tydligare spelidé. Klasskillnaden syntes bakom de skymmande, alltför smickrande siffrorna.

Men vad var det som syntes den här gången i så fall, i den första i trestegsraketen av ödesmatcher på fyra dagar där Brynäs fortfarande av egen kraft kan spela sig till att undvika kvalspel för degradering?

Jag vet inte.

Det finns ju en högst rimlig förklaring till att det såg så illa ut som det gjorde, och det är förstås att coronaviruset som snurrat ännu ett varv i truppen satt sina spår (Patrik Berglund testade positivt så sent som för ett par dagar sedan så problemet lurar dessutom fortfarande runt hörnet).

Och ja, jo, så måste det vara. I det här läget måste man tro det.

Peter Andersson konstaterade efteråt att för några av spelarna som kom till spel var det första gången på ett tag de ens var på is – och mot ett lag som Växjö, som i och med 5–1 nu säkrade seriesegern, märks förstås sånt.

Han sa också att han var säker på att det gjort spelarna gott att ha fått en match i benen, men just nu är det nog få Brynässupportrar som känner sig lugnade av det.

Och oavsett om det finns förklaringar måste det ändå sägas, att Brynäs kanske legat under med mer efter en period tidigare under säsongen men aldrig tidigare blivit så dominerade av motståndarna.

Växjö styrde allt där ute utan att behöva anstränga sig, ett tidigt varningstecken var när backen Mika Koivisto helt ostört fick glida fram i friläge redan efter 20 sekunder och sedan fortsatte det ungefär så.

Det stod bara 0–1 efter första perioden, men efter 15 minuter hade Brynäs ännu inte skjutit på mål och att ett futtigt skott i efterhand blev tre i statistiken kvittar så klart.

I andra perioden fick Växjö lättvindigt göra 0–2, 0–3 och 0–4 och utnyttjade alla tänkbara brister hos Brynäs – svag markering framför egen bur, tappade puckar och spelare högt upp i banan som öppnade för spelvändningar, blottade ytor i egen zon och ett boxplay där det såg ut som att ingen kunde hitta ork att ens försöka och att allt redan är förlorat.

"Det sämsta jag sett av Brynäs under alla mina år på radion" sa luttrade kommentatorn Magnus Wahlman rakt ut i etern under andra perioden, och under nån eller några sekvenser denna dymmelonsdag i påskveckan var man böjd att hålla med.

Nu kan man bara hoppas att de spelare som i så fall led av sviterna av covid-19 och tio dagars matchuppehåll snabbt hittar krafterna inför matchen mot Färjestad på skärtorsdagen.

Påskveckan kallas för övrigt "Stilla veckan", men för Brynäs måste den förvandlas till något helt annat. Och det omgående.