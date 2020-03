Hägerborn: Det var som att vara mitt i filmen – och slutet för Skutskär kändes ungefär likadant

Det finns en film som heter "I Am Legend" och helt plötsligt det kändes som om man hamnat mitt i den.

Den enorma läktaren på bortre långsidan stod som ett gigantiskt stålskelett, ett par tv-kameror var riggade högst upp och nånstans mitt på stod någon med en orange väst, kanske var det en fotograf.

Mot en vägg bakom huvudläktaren lutade sig Olga Rodionova och värmde upp med höga bensparkar nån timme innan avslag.

Alla hälsade på alla, folk som aldrig förr setts nickade bekant åt varandra och på hedersläktaren satt Skutskärs och VSK:s delegationer med några av massmedias representanter som barriär emellan sig.

Inte för att det behövdes.

Här fanns inget utrymme för kyliga känslor.

Bakom huvudläktaren en halvtimme innan match vandrade en äldre man mot isen i frack, vita handskar, studentmössa och skridskor på fötterna – i motvinden kämpade han med att hålla ordning på ett knippe gula och blå ballonger.

Där satt vi alltså då – samtliga beordrade att ha en stol fri mellan oss själva och närmaste bänkgranne – och medan "This is how we party"med danska duon S.O.A.P. från 1998 ljöd över Studenternas kom lagen in och ställde sig på mitten.

Skutskärsspelarna hade armarna om varandra.

Sedan hände inget mer på 15 långa minuter – åtminstone kändes det så för oss få på plats men till slut fick vi veta att lagpresentationen för Sveriges Television var avklarad – och man tyckte synd om hon som stod i mittcirkeln i klänning med bar rygg i snålblåsten tillsammans med mannen i frack och några andra.

När en 16-mannakör sjöng nationalsången kändes det väldigt speciellt.

De gula och blå ballongerna släpptes mot en ljusblå himmel.

Strax innan avslag ekade största Skutskärssupportern Peter Evaldssons röst i högtalarna, i ett på förhand inspelat meddelande för att peppa favoriterna.

De likaledes på förhand inspelade hejarramsorna som spelades om och om igen i 90 minuter fungerade faktiskt förvånansvärt bra – men en timme efter att allt är över ekar dom fortfarande i skallen.

Man längtade efter att finalen skulle dra igång – men kanske ännu mer efter att solen skulle komma fram bakom läktartaket. Men så långt hann den aldrig innan guldet var utdelat.

Det dröjde ett tag innan Skutskär fick upp värmen också, hamnade i underläge efter bara nio minuter på grund av ett felskär – men när Linnea Larsson knackade i 3–1 i 83:e minuten var guldet redan ungefär i Älvkarleby och skulle bara tas sista milen hem.

Det ska ju inte gå att släppa in 3–2 i 86:e minuten, 3–3 på straff i fjärde tilläggsminuten och 4–3 i sjätte. Men det gick, och det var ungefär lika osannolikt som hela upplevelsen denna finaldag

Efteråt ställde spelande tränaren Johanna Pettersson upp, så som hon alltid gör, när radiosporten bad om en kommentar direkt efter att SM-pokalen bildligt slitits ur hennes och alla hennes lagkamraters händer – och det gjorde uppriktigt ont att se tårarna och den darrande underläppen när hon sa att "Vi hade ju det här...".

I "I Am Legend" ordnar det sig på sätt och vis till sist, men kanske inte riktigt för Will Smiths huvudrollskaraktär.

Man unnar honom liksom mer än så.

Precis som med Skutskärs damer.