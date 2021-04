Hägerborn: Om inte annat – kasta statistikdatorn i golvet framför spelarna

Det är långfredag och tid för eftertanke.

Det är mycket jag undrar just nu.

Jag undrar om det är möjligt för en svårt stukad och tröttkörd lagkapten, som på skärtorsdagskvällen stod med tårar i ögonen och inte förmådde svara på hur den känslan ska jagas bort inför ett kommande kvaldrama mot HV i bäst av sju akter, att hitta nya krafter?

Jag undrar om en tränare som på presskonferensen efter den förödande förlusten mot Färjestad med tomt ansiktsuttryck sa att han inte riktigt vet hur han ska få spelarna att mentalt ladda om eller ens hunnit tänka på ett kval som startar om fem dagar är rätt tränare att leda ett lag igenom det?

Jag undrar vad det betyder att spelarna i HV71 hunnit förbereda sina skallar på det här ett tag nu, medan Brynäs hopp levde ända tills Jonathon Blum skickade pucken i öppen bur med 16 sekunder kvar?

Jag undrar hur mycket de där oken på axlarna tynger spelarna i det utsatta läge Brynäs befinner sig nu?

Jag undrar om det var den sista SHL-match på ett tag i det som förr hette Gavlerinken, den jag såg i torsdags?

Några säkra svar har jag inte.

Jag var aldrig säker på att Brynäs skulle säkra kontraktet innan sista matchen mot Oskarshamn heller, men jag hade en vild och vågad tanke på att den lilla eld spelarna visat i matcher som mot Malmö borta och hemma och mot Örebro hemma skulle flamma upp när det gällde som mest. Det gjorde den aldrig, den slocknade istället, samtidigt som Oskarshamn tog poängen de inte fick ta om ekvationen skulle gå ihop. Det blev tvärtom alltihop.

Och jag är inte säker på hur mycket coronaviruset inverkat på att Brynäs till slut hamnade i kval.

Jag har aldrig sett en spelare så knäckt trots att laget ännu inte åkt ur

Däremot vet jag att jag aldrig sett en spelare så knäckt trots att laget ännu inte åkt ur, som när Rödin träffade pressen på ståplatsläktaren efter Färjestadsmatchen. Han sa "En match i taget, men fyra ska vi ha" men såg inte ut att tro på det riktigt själv och det är sannerligen mycket svårt att i nuläget förstå hur det ska gå till.

Jag är också beredd att hävda att alla Brynästränare som fått kicken genom åren fått det i situationer lindrigare än denna.

Långfredagen är av tradition en dag präglad av ränker och hemliga planer, och vad vet man om vad som försiggår i slutna rum och mellan fyra väggar på Brynäskansliet. Ska något göras så måste det i så fall göras nu, innan sista omgångens betydelselösa match.

Annars ser jag framför mig hur Peter Andersson kliver in i omklädningsrummet med statistikdatorn i händerna, kastar den i golvet mitt framför spelarna så chip och kretskort ryker – och klargör att från och med nu handlar det endast om hjärta.

Samtidigt dyker bilder upp i huvudet av hur HV målmedvetet och noggrant förbereder sig för kvalet på ungefär samma sätt som utmanaren Clubber Lang innan första titelmatchen i "Rocky 3", medan Rocky (läs Brynäs) har huvudet fullt av annat. Här kommer en spoiler, Rocky fick dyngstryk i det där första mötet men hittade sedan – genom blod, svett och tårar – "The eye of the tiger" igen. Det måste brynäsarna också göra.

Men de där oken kommer att tynga spelarna så till den grad att skridskoskenorna borras djupt ned i isen, lita på det.

Det måste hanteras om det ska bli SHL-matcher i Gävle nästa säsong.

Jag tog i alla fall med mig presspapperet med laguppställningarna hem när jag lämnade det som förr hette Gavlerinken i torsdagskväll som något slags minne, ifall det var den sista på ett tag som man fick bevaka.