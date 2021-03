Hägerborn: Så här mycket bättre än Brynäs har nog Leksand aldrig varit

Så var en av de matcher Brynäs har att plocka in på sina bottenkonkurrenter spelad – och inte vilken som helst heller.

Den som genom alla år, med all rätt, kallats för klassikermötet.

Den som Brynäs alltid vill vinna.

Den som Brynäs oftast varit favorit att vinna.

Men det som numera, i och med denna ruggiga säsong, innebär att det skett ett tronskifte.

Det svider att skriva. Men det svider nog ännu mer för alla brynäsare att läsa.

Dock är det så, och det är bara att konstatera, att Leksand för tredje gången i rad visade att man är ett betydligt mer solitt lagbygge numera.

"Vi bjuder på fem av målen, Leksand behöver inte göra så mycket" sa Peter Andersson på presskonferensen efteråt.

"Spelmässigt tycker jag kanske att vi är bättre" sa han också.

Leksand spelar en distinkt hockey med en enkelhet, en smartness, en fart och en målbild som Brynäs helt saknar

Men det stämmer inte, det stämmer inte alls. Leksand – som också drabbats av ofrivilligt coronauppehåll och inte matchat sedan 25:e februari – spelar en distinkt hockey med en enkelhet, en smartness, en fart och en målbild som Brynäs helt saknar – och Leksand utnyttjade Brynäs svagheter i egen zon på ett sätt som vissa gånger kändes rent avklädande.

Man skulle kunna beskriva alla de där tveksamma agerandena i egen zon som Peter Andersson sätter fingret på – men det räcker med att behandla ett av dem.

Vid ställningen 5–3 till Leksand 6.17 in i sista perioden hade Brynäs just tagit timeout för att försöka stoppa blödningen, ommöblering skedde och Patrik Berglund skickades in i förstakedjan med Anton Rödin och Greg Scott.

50 sekunder senare hamnade samtliga fem brynäsare på isen på ungefär samma ställe, Mirco Müller, av alla människor, hamnade helt solo framför Samuel Ersson och gjorde 6–3 – mitt framför ögonen på sportchef Micke Sundlöv som stod ensam ena kortsidan och fick se den backen han tyckte blev för dyr lirka in pucken.

En ögonblicksbild som sa det mesta denna söndag.

Man kan tala om att Brynäs eldade på med allt man hade i början av andra perioden, anförda av en Rödin som kommer direkt från en fraktur och som så klart inte är hundra procent men ändå överlägset bäst.

Man kan tala om att Jaedon Descheneau råkade ut för en hakning som domarna inte reagerade på alldeles innan Leksand gjorde 4–3 i slutet av andra.

Man kan tala om att Brynäs ändå gjorde match av det här genom att göra både 4–6 och 5–6.

Men siffror ljuger ibland, dom gör faktiskt det.

Och det går inte att komma runt det faktum att Brynäs nu förlorat med 3–1, 5–4 (efter förlängning) och 6–5 mot Leksand under en och samma säsong och är man fortfarande inte övertygad är det bara att titta på tabellen om man vill ha det svart på vitt.

Leksand har nog aldrig varit så mycket bättre än Brynäs som just nu.

Jag var för övrigt lika bjussig som Brynäsförsvaret denna kväll och släppte in Otto Paajanen och nån annan leksing via en sidoingång när de knackade på och hade hamnat lite vilse under nedjoggningen efter match.

Visade dem vägen till omklädningsrummet gjorde jag också.

Sån är jag.

En sak till bara.

Brynäs, hur oförtjänt det än må ha varit, reducerade både en och två gånger och tog ut målvakten med över tre minuter kvar och fick med sig en utvisning också som gjorde kvitteringsjakten än mer intensiv.

Tänk hur det hade låtit i Monitor ERP Arena om det varit fullsatt.

Nu var det bara slutsignalen som ekade.

På tisdag kommer Linköping hit.