Gävle sjukhus nya miljoninvestering – superteknik ska korta kön till skonsam behandling

Alltfler patienter behandlas i dag med så kallad interventionsröntgen. Invärtes blödningar, varansamlingar i kroppens inre och cancertumörer hör till det som framgångsrikt kan åtgärdas med den här tekniken.

Istället för att skära upp patienten och operera på traditionellt vis går läkaren in i kroppen med en tunn plastkateter eller en nål via ett blodkärl. Behandlingen, som utförs under genomlysning med röntgen, är relativt skonsam och patienten behöver oftast inte sövas.

Cirka 600 sådana här ingrepp görs årligen på Gävle sjukhus.

– Det har varit en enorm utveckling inom det här området de senaste decennierna. Möjligheterna att behandla patienter på det här sättet ökar hela tiden, säger Olle Haller, överläkare vid interventionsavdelningen på Gävle sjukhus.

Nu tar Gävle sjukhus ytterligare nytt steg i utvecklingen genom att investera i en ny avancerad teknik. Det handlar om en kombinerad angiografi- och datortomografiutrustning. Med den här apparaturen kan man använda både genomlysningsteknik (angiografi) och skiktröntgen (datortomografi) vid behandlingarna. Det gör det möjligt att utföra fler typer av röntgenledda behandlingar i samma lokal i sjukhuset. Det ökar effektiviteten och förbättrar logistiken. Det hårda tryck som i dag finns på delar av sjukhusets befintliga utrustning kan lätta och patienterna kan snabbare komma till behandling. Den medicinska säkerheten ökar.

Investeringen öppnar också för en introduktion av nya behandlingar på sjukhuset. Bland annat skulle patienter med prostataförstoring kunna behandlas med den här tekniken. Men det ligger något år framåt i tiden.

Utrustningen är dyr. Den har kostat Region Gävleborg tolv miljoner kronor. Men så handlar det också om en mycket kvalificerad teknik som hittills bara funnits på ett tiotal högspecialiserade kliniker ute i Europa. Där används den för avancerad cancerbehandling. Gävle sjukhus ser ett annat användningsområde.

– För oss handlar det om att kunna samordna alla våra behandlingar i ett rum. Det kommer att vara den stora vinsten för oss, säger Olle Haller.

Gävle sjukhus är först i Sverige med att investera i den här apparaturen.

– Men fler lär följa efter. Vi vet att det finns ett stort intresse ute i landet för det här projektet.