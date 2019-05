Han bearbetar depression och missbruk med nihilistisk black metal: "Ångest kan vara bra inspiration"

I vardagsrummet i John Falks lägenhet i Vallhov, Sandviken har Devourers tredje album "Dawn Of Extinction" kommit till. Han har skrivit all musik och även programmerat trummorna, som för det mesta går i ljusets hastighet. Dock låter det faktiskt som om en människa spelar. Trummis som han varit (nu är han basist) i dödsmetall-pionjärerna Sorcery - vet John Falk hur programmeringen kan göras mänsklig ändå.

Devourer startade John Falk redan 2002. Fem år senare kom Fredrik Håf med. Ett gäng släpp har det blivit, varav det första albumet först 2013. De senaste åren har gruppen, som är kontrakterad till det mexikanska skivbolaget Iron, Blood & Death Corp, blivit redo att satsa lite mer på att nå ut med sin musik. Båda två är uppvuxna i Sandviken och har spelat extrem-metal mer eller mindre konstant i olika konstellationer sedan de började lyssna på grupper som Marduk och Cannibal Corpse i tidiga tonåren.

John Falk har skitåren 2014 till 2017 bakom sig. En period då det inte hände mycket med Devourer. Det började med utbrändhet som han självmedicinerade mot. Det i sin tur ledde till beroendeproblematik som följdes av tvångsbehandling. Nu är han sjukskriven för depression, efter att tidigare ha legat på psyket i perioder. Men, den tunga erfarenheten i kombination med mycket ledig tid har också varit en perfekt katalysator för att skapa black metal i lugn och ro.

– Depressioner kan vara jättebra inspiration, med känslor som ångest och nedstämdhet, men bara det inte blir för mycket, för då ligger jag kvar i sängen. Det måste vara lagom mycket så att jag är på rätt humör, vilket får mig att vilja skriva musik Jag skrev skivan på ett halvår. I princip varenda dag åt jag frukost, gick ut med hunden och satt sedan fyra till sex timmar om dagen och skrev, berättar John Falk.

– Det är lite av din katharsis, konstaterar Fredrik Håf.

Läs mer: Bathory och mycket norsk black metal på listan över de dyraste skandinaviska vinylerna sålda senaste året

Nihilistiskt och misantropiskt är bara förnamnet när det kommer till texterna som kan tolkas som närmast socialrealistiska. Genretypiska klyschor om Satans eviga krig mot Kristus lyser med sin frånvaro.

– Vi kom fram till att utgångspunkten skulle vara att vi satt på en bergstopp och såg på när mänskligheten förgör sig själv, berättar Fredrik Håf.

Som i texten till "Narconemesis" - vilken beskriver hur knarkdjävulen bryter ner människor och gör dem beroende. I "Redemptive Suicide" sjunger Fredrik Håf med sin basstämma:

You should all perish by your own hands.

Just put your head in an airtight container.

Stop wasting air and space on your feeble existence.

It's the one and only good thing you can do.

– Jag var nog lite arg den dagen och riktade det utåt i stället för inåt, konstaterar John Falk som skrivit tre texter på denna platta.

Fredrik Håf menar dock att de inte glorifierar psykisk ohälsa och självskadebeteende som den depressiva svartmetallens band tenderar att göra, där Halmstads Shining är kändaste exemplet.

– Vi har båda erfarenhet av psykisk ohälsa och lidande. För mig är det viktigt att lyfta ut sitt inre mörker och acceptera sin egen skuggsida, säger Fredrik Håf.

Satanism intresserar dem båda på olika sätt, och de finner en gemensam fascination för kosmologi. Hit kan vi räkna fenomen som svarta hål, eller mer generellt: destruktiva krafter. Naturen är också en inspirationskälla, i likhet med många andra black metal-band. Men det räcker inte att lufsa runt i corpse paint på ett fjäll.

– Nej, det är roligare att göra något. Jag gillar till exempel att vandra i skogen med hunden, säger John Falk medan Fredrik Håf berättar att han ägnar sig åt fiske och jakt.

Devourer har aldrig spelat live, men ambitionen finns där. De måste bara hitta en fulltalig lineup. En trummis som klarar av tempot inte minst. Det behövs även strängbändare. På nya albumet ligger hela fyra gitarrlager på varandra. Hittills är Johan Vikholm från anknutna banden Patronymicon och Sorcery med på tåget.

Musikaliskt är "Dawn Of Extinction" i all sin misantropi faktiskt riktigt lättlyssnad. Det är hittig black metal i ordets bästa bemärkelse, som sitter vid första lyssningen. Gillar du stora band som Marduk, Watain, Dissection och Dark Funeral bör du definitivt låna öronen till plattan som precis kommit på cd och senare också på vinyl. Mest direkt hit anser undertecknad är "Conjuring The Cleansing Inferno".

